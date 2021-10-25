وطن النهار

حرص وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر على زيارة جميع الفرق المشاركة في المعرض، حيث تفقَّد جميع الاركان وتبادل الحديث مع المشاركين حول أنشطة كل منهم الخاصة بالزراعة الحديثة وتلك المتعلقة بإعادة التدوير، وأبدى اعجابه بالأنشطة الشبابية وأعمالهم المبتكرة من اجل المحافظة على البيئة.



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أعرب وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر عن سعادته البالغة لحضوره في بيت الامم المتحدة للاحتفال بذكرى مرور 76 عاما على التأسيس، مشيرا إلى أن هذه المنظمة الدولية العريقة جاءت بعد حرب اجتاحت العالم ودمرته، موضحا أن الهدف الاساس من انشاء المنظمة عدم عودة العالم إلى شريعة الغاب والتقيد بسيادة القانون الدولي التي تحمي العالم من شرور الحروب وكل ما يمس البشرية.

وقال الناصر في تصريح للصحافيين صباح أمس بحضور عدد من الدبلوماسيين على هامش رعايته معرض الشباب البيئي الذي نظمته منظمة الامم المتحدة خلال اليومين الماضيين إن الكويت داعمة لكل مقاصد واهداف الامم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بأهمية مبدأ الحوار وتغليبه على كل الجوانب المتعلقة بالعنف وكذلك المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بالإضافة إلى اهمية احترام المبادئ المتعلقة بحسن الجوار واحترام السيادة بين الدول.

وتابع: ان جميع تلك المبادئ صانت العالم لفترة طويلة بعد انشاء المنظمة قبل 76 عاما، وهنا نستذكر بعد مرور نحو 31 سنة على الغزو الصدامي، دور الامم المتحدة المميز في تحرير الكويت وعودة الشرعية لها من خلال التنفيذ التام للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في هذا الخصوص، مضيفا لذا نحن سعداء بوجودنا هنا ولعل الآن نحن في حاجة اكثر الى الالتزام بكل المتطلبات التي تُعنى بها الامم المتحدة خاصة المتطلبات الـ 17 الواردة في خطة التنمية المستدامة.

من جانبه، قال ممثل أمين عام الامم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ إنه بمناسبة الاحتفال بيوم الامم المتحدة الذي يصادف يوم 24 اكتوبر من كل عام، أطلقنا معرض الشباب والمتغيرات المناخية بهدف تسليط الضوء على مبادرات الشباب الكويتيين وانجازاتهم وافكارهم المبتكرة من اجل الحفاظ على البيئة والتعاطي مع المتغيرات المناخية وايصال رسالة الشباب الكويتيين في التعامل مع هذه التغيرات من خلال دعم التنوع البيئي والمحافظة على الغذاء واعادة التدوير، وكذلك من خلال نظم الزراعة الحديثة لتوفير سلاسل الغذاء المتطورة المحلية. وأوضح الشيخ أن المعرض شهد ورش عمل للمجتمع والشباب الكويتيين ليقولوا كلمتهم وافكارهم حول الطاقة الجديدة المتجددة والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي والتخلص من المخلفات واعادة التدوير، معربا عن أمله في وصول رسالة شباب الكويت إلى قمة المناخ المقبلة في كلاسكو، لنقول ان الكويت بشبابها ومجتمعها لديها تعاطٍ مع البيئة ومهتمة بالمناخ والمحافظة عليه.

وأكد أهمية دعم هذا العمل من الدولة والامم المتحدة وجميع منظماتها، مضيفا ان هذه الرسالة التي من خلالها نقول للعالم قبل بدء القمة التي تنطلق الشهر المقبل إن الكويت هنا ومعكم، وشبابها يهتم بالمستقبل الواعد نحو التنمية المستدامة.

