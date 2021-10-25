مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حقق أرباحاً عائدة لمساهمي البنك بلغت 3.8 ملايين دينار كويتي تقريبا، مقارنةً بـنحو 568 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، محققاً بذلك نمواً بنسبة 567%. هذا، وقد انعكس بشكل إيجابي على ربحية السهم حيث ارتفعت لتصل إلى 1.21 فلس وذلك بعد أن دفع البنك أرباح الصكوك الدائمة، الشريحة 1 خلال الفترة.

نمو في الإيرادات

وفي إطار تعليقه على هذه النتائج، أفاد رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ محمد جراح الصباح بأن النتائج المالية لـ KIB قد أظهرت نموا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 2% حيث بلغت 50 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 49 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفعت إيرادات الاستثمارات بنسبة 75% وكذلك ايرادات الاتعاب والعمولات بنسبة 46%، ومن ناحية المركز المالي فقد نمت أصول KIB بـنحو 192 مليون دينار تقريبا وبنسبة 7%، وصولاً إلى 2.88 مليار دينار تقريبا، مقارنةً بـنحو 2.68 مليار دينار للعام الماضي، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة نمو حجم محفظة التمويل بنحو 88 مليون دينار تقريبا وصولاً إلى 2.1 مليار دينار تقريبا، مقارنةً بـ 2 ملياري دينار العام الماضي، محققة بذلك نمواً بنسبة 4% بالإضافة إلى نمو حجم محفظة الاستثمارات والتي تتميز معظمها بالصكوك ذات الجودة العالية بنحو 89 مليون دينار تقريبا وبنسبة 46%. ومن جانب آخر، نمت حسابات المودعين بنحو 307 ملايين دينار وبنسبة 19% وصولاً إلى 1.88 مليار دينار مقارنةً بـ 1.57 مليار دينار كويتي للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 260 مليون دينار تقريبا.

اقتناص الفرص

وأعرب الجراح عن تفاؤله بالفترة المقبلة، لا سيما مع بدء تعافي الاقتصاد الوطني عموماً والقطاع المصرفي تحديداً من تبعات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن KIB يتحلى بالحكمة والرؤية الاستراتيجية الثاقبة في وضع خططه بحيث يحقق التوازن المطلوب بين تجنب المخاطر واقتناص الفرص في جميع عمليات البنك لدفع عجلة النمو بشكل استراتيجي. الأمر الذي انعكس إيجاباً على نتائج KIB المالية، اذ استطاع KIB الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التباطؤ والركود المرتبط بالجائحة، مركزاً على تعزيز نشاطه في مجالات معينة - أبرزها الاستثمارات.

ومن جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـKIB، رائد جواد بوخمسين أن استمرار البنك بتحقيق الربحية في الفترة الماضية كان حصيلة نجاحه بجذب الكثير من الشركات المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية، ودراسة وتنويع المخاطر. حيث تمكّن البنك من اقتناص الكثير من الفرص التمويلية خلال الأشهر التسعة المنصرمة للسنة المالية الحالية، وكذلك المشاركة كمدير رئيس مشترك لإصدار صكوك البنك الأهلي المتحد بقيمة 600 مليون دولار.

كفاية رأس المال

هذا، وقد استمر KIB في الحفاظ على معدلات عالية لمعيار كفاية رأس المال، طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بموجب متطلبات بازل 3، حيث بلغت النسبة 20.32%، في حين وصل معيار الرفع المالي إلى حوالي 9.98% بنهاية الربع الثالث لعام 2021.

وأشار بوخمسين إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد منحت صكوك KIB تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل (Long-term) عند A-، ومنح التصنيف الائتماني الطويل/ القصير الأجل عند A+/F1 لبرنامج الصكوك الخاص بالبنك. وأضاف ان الوكالة ثبتت التصنيف الائتماني الطويل الأجل (IDR) عند A+ والقدرة الذاتية (VR) عند bb- مع نظرة مستقبلية سلبية في آخر تقرير أصدرته.

التطور الرقمي

وفيما يتعلق بالنهج الذي يتبعه KIB، أفاد بوخمسين بأن البنك ماضٍ بوضع مصلحة العملاء في المرتبة الأولى ويسعى جاهداً لتبني التطور الرقمي بطريقة مبتكرة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المالية للبنك والارتقاء بها لتعزيز وإثراء تجربة العملاء وفق معايير عالمية تلاقي تطلعاتهم، مضيفاً: إن الدافع الأساس والمحفز الأكبر لآلية العمل في البنك هما الابتكار والإبداع، وفي الوقت نفسه نحن نركز بشكل استراتيجي على تطوير جميع أعمال البنك وجميع الخدمات التي نقدمها للعملاء.

إلى ذلك، أكد بوخمسين أن نجاح استراتيجية KIB وقدرته على الاستمرار بتحقيق الإنجازات على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا في القطاع الاقتصادي والمالي عموماً، كانا عاملين أساسيين في استمرار البنك بحصد الكثير من الجوائز والتكريمات من مؤسسات مرموقة وجهات تكريمية معروفة على مستوى العالم. كما أنها تضع على عاتق البنك المزيد من المسؤولية وتدفعه للحفاظ على أدائه الإيجابي القوي والشامل، واستقراره المالي، وتوفير أفضل الخدمات المصرفية في مختلف القطاعات والمجالات.

