مال وأعمال

يجدر الذكر بأن «KIB» قد نجح في حصد سلسلة من الجوائز والتكريمات خلال عام 2021 من الكثير من المؤسسات الإقليمية والعالمية المشهود للجان تحكيمها بالحيادية والخبرة العريقة في القطاع المصرفي والمالي.

ومن بين أبرز التكريمات التي حصدها البنك أخيراً جوائز World Finance، التي منحت البنك جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت»، وجائزة «أفضل بنك إسلامي لتطوير وتمكين الموظفين في الكويت»، وكذلك جائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت»، كما منحت الجراح جائزة «إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، وكرمت بوخمسين بلقب «الرئيس التنفيذي الكويتي صاحب الرؤية – دافع التطوير والتنمية».

