مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائج اعماله خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت ارباح البنك 27.1 مليون دينار بما يزيد على ارباح الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 23.1 مليون دينار وبنسبة زيادة تبلغ 17.1%.

ونما اجمالي الموجودات الى ما قيمته 4.48 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2021، مرتفعا بنسبة 3.9% عن اجمالي موجودات الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 4.31 مليارات دينار. (بلغ اجمالي الموجودات 4.37 مليارات دينار في نهاية ديسمبر عام 2020).

كما نما صافي محفظة التمويل وودائع العملاء ليصل الى 3.26 مليارات دينار، و3.13 مليارات دينار على التوالي في نهاية سبتمبر 2021، مقارنة ب 3.12 مليارات دينار، و2.77 مليار دينار على التوالي في نهاية الربع الثالث من عام 2020 بنسبتي ارتفاع بلغت 4.5% في محفظة التمويل و13% في ودائع العملاء. (بلغ صافي محفظة التمويل 3.11 مليارات دينار، وودائع العملاء ما قيمته 3.01 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2020).

جودة الأصول

وفي تعليقه على النتائج، افاد د. انور المضف، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد: على الرغم من ازدياد حالة التفاؤل بعد عودة جزء كبير من الحياة والأنشطة الاقتصادية الى طبيعتها، فما زال البنك يتخذ تدابير احترازية منها المخصصات الاحترازية بهدف الحفاظ على مستويات جيدة لجودة اصول البنك، ما يؤكد كفاءة خطط البنك الحصيفة في ادارة المخاطر وذلك بما يتفق مع توجهات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد.

وأكد د. المضف: ان هذا الأداء المالي المتميز للبنك انما يعكس نجاح مساعيه لتعزيز تجربة عملائنا من خلال استثمار الموارد والجهود لمواصلة تحسين منتجاتنا وخدماتنا، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة جديدة تزيد من ثقة عملائنا ورضاهم.

مرونة القطاع المالي

وأشار د. المضف الى ان الوقت قد حان لقراءة الدروس المستفادة من هذه الجائحة، والتي ضاعفت من اهمية متطلبات تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال الاستعداد الأمثل للأزمات المقبلة المحتملة، كما أكدت الحاجة تطوير نموذج عمل المؤسسات المالية والمصرفية، فضلا عن اهمية الحوكمة المؤسسية والاستدامة التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من تحقيق المزيد من القيمة للبنك وللقطاع المصرفي ككل، ويبقى الدرس الأهم الذي اكدته تلك الجائحة وهو اعادة تصميم التكنولوجيا لتضيف المزيد من الدعم للعملاء والموظفين، وأن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لم يعد اختيارا وترفا، وانما اصبح الملاذ الآمن لاستمرارية عمل المصارف بالمرونة والسهولة المطلوبة فى ظل مختلف الظروف.

وأعرب د. المضف عن جزيل الشكر والتقدير لمساهمي البنك وعملائه على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما تقدم بالشكر لبنك الكويت المركزي وجميع الجهات الرقابية والصحية والأمنية، مثمنا جهود الادارة التنفيذية، وكل العاملين بالبنك الذين ساعدوا البنك في ادارة تلك الأزمة والتعامل مع تبعاتها.

التحول الرقمي

ومن جهتها، افادت الرئيسة التنفيذية بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: بفضل الله عادت القطاعات الاقتصادية في الكويت للعمل بصورة طبيعية الى حد كبير، ولذا فنحن متفائلون بقدراتنا على ان نكون من اول المستفيدين من هذا التعافي التدريجي الذي تشهده الأزمة، وفي هذا الصدد لا يفوتني ان اثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات المعنية بالكويت لاحتواء تداعيات هذه الأزمة، كما يسعدني ان اشير مجددا الى النجاح الذي حققه البنك الأهلي المتحد في ادارة تداعيات الجائحة بفضل ما نتمتع من جودة اصولنا ونجاح جهودنا في التحول الرقمي وقوة البنية التكنولوجية للبنك والتي ساعدت على تلبية تطلعات شرائح العملاء المختلفة، ما اكد مجددا قدرة هذا البنك العريق على مواجهة التحديات والعمل بنجاح في مختلف الظروف.

لقد توجت هذه الجهود بحصول البنك على الكثير من الجوائز خلال هذه الفترة والتي تتضمن جائزة افضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت عام 2021» من مجلة «انترناشيونال بزنس، حيث جاءت هذه الجائزة تقديرا لنجاح البنك في ابتكار نموذج خدمات ناجح لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات. كما حصد البنك جائزة افضل رئيس تقنية المعلومات المصرفية بالكويت لعام 2021 من مجلة غلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو للسيد عبدالله جراغ مدير عام تقنية المعلومات بالبنك، وكانت هذه الجائزة بمنزلة اعتراف بقدرة البنك على توفير بنية تحتية متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالمساهمة المتميزة لجراغ في دعم تقنية المعلومات المصرفية. وكذلك حصل البنك على جائزة افضل ادارة للسيولة في الكويت لعام 2021 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية، وجائزة افضل ابتكار في مجال تقنية المعلومات للأعمال بالكويت لعام2021 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية. كما حصد البنك جائزة «أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للشركات في الكويت لعام 2021»، من غلوبال فاينانس العالمية، وذلك بفضل خدماته المتميزة عبر الانترنت لعملاء الشركات.

وأكدت الحميضي: نستمر في الحفاظ على مصالح مساهمينا، وتقديم افضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، فضلا عن دورنا في دعم مجتمعنا من خلال مبادرتنا واسهامتنا التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتؤكد التزام البنك دروه المجتمعي من خلال رؤية شاملة وواضحة.

وأضافت الحميضي: البنك الأهلي المتحد مستمر في تشجيع موظفيه وتأهيلهم وتطوي قدراتهم، في مختلف الادارات والمستويات الادارية، وذلك ايمانا من ادارة البنك ان العنصر البشري هو المحور الأساس للنجاح، وأن استثمار البنك في ثروته البشرية يعد افضل استثمار للنهوض بالأداء والكفاءة في العمل في مختلف المجالات، لما يحققه من انعكاس مباشر على التميز في رضا العملاء وتحقيق مستوى اداء رفيع يعزز من مكانة البنك الفريدة.

واختتمت الحميضي بتقديم الشكر والامتنان لادارة وموظفي البنك الأهلي المتحد على ما ابدوه من تعاون واخلاص كان لهم الفضل الاكبر في نجاح البنك في تحقيق هذه المؤشرات المالية الجيدة. ونود ايضا ان نطمئن عملاءنا على جهوزية البنك ومتانة وضعه المالي.

