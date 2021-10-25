مال وأعمال

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ان منظمة «أوبك» لن تغير استراتيجيتها، وليس عليها حل مشكلة لم تصنعها. مشدداً على انه لا بد من وجود ضابط للأسواق، ويجب ان يعي الجميع ما قامت به «أوبك» لأجل تحقيق ذلك.

كلام الأمير عبدالعزيز بن سلمان جاء في مقابلة مع «قناة الشرق» خلال منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، الذي اوضح انه «سيُعقد سنوياً لضمان ان نخضع للمساءلة في تنفيذ مبادرات حماية البيئة، وتغير المناخ، ويجب ان نتأكد ان الآخرين سيتعرضون للمساءلة ايضاً، بما يُلزمون انفسهم به في هذا الاطار».

الى ذلك، رأى وزير الطاقة السعودي ان النقص الذي تشهده الأسواق في امدادات الغاز نتيجة السياسات التي اتُخذت سابقاً؛ ومنها التوقف عن انتاج الكهرباء من الغاز. وبناءً على ذلك تراجعت الاستثمارات، ما تسبب بالنقص في اسواق الغاز اليوم، مشيراً الى ان الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يعني توقف الاستثمار في النفط، فالهدف تقليص الانبعاثات، وليس عدم استخدام النفط.

فيما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ان المملكة تخطط لتصنيع سيارات كهربائية، وسيارات هجينة، وانه سيتم توفير محطات شحن كهربائية في المملكة.

