مال وأعمال

عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في القاهرة، بجمهورية مصر العربية امس، الاجتماع التنسيقي السنوي الـ50 للشركات المنبثقة عن المنظمة برئاسة الأمين العام علي بن سبت وبحضور رؤساء مجالس الادارات والمديرين العامين للشركة العربية البحرية لنقل البترول، والشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري)، والشركة العربية للخدمات البترولية والشركات المتفرعة عنها.

وقدم ممثلو الشركات ملخصا للأنشطة والعمليات التي قامت بها كل شركة ونتائجها المالية وعدد العاملين بها من عرب وأجانب وسياسة التدريب، بالاضافة الى الصعوبات التي واجهتها في ضوء جائحة كورونا خلال العام المنصرم 2020 والنصف الأول من عام 2021. كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه عمل الشركات والحلول الممكنة التي من شأنها تمكين عمل الشركات وتعزيز التعاون فيما بينها وبين الشركات الوطنية ذات الطبيعة والنشاط في الدول الأعضاء بالمنظمة.

كما اطلع الأمين العام ممثلي الشركات العربية المنبثقة على الجهود التي بذلتها الأمانة العامة الخاصة بتفعيل العلاقة بين المنظمة والشركات المنبثقة خلال الفترة الماضية ونتائجها الايجابية والتوصيات الخاصة بها، وملامح خطة العمل التي اقرها فريق العمل الذي تم تشكيله لتعزيز التعاون المشترك. وقد ثمن ممثلو الشركات الجهود التي بذلتها الأمانة العامة في هذا الصدد والنتائج الايجابية التي تحققت، مؤكدين استمرار تقديمهم الدعم اللازم لتفعيل العلاقة مع المنظمة.

