مال وأعمال

أكد بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان المدفوعات باستخدام القنوات الالكترونية شهدت نشاطاً ملحوظاً مع نهاية الربع الثاني من 2021، في ظل حالة انتعاش السوق الاستهلاكي، ويأتي ذلك بعد تخفيف قيود الحركة وإجراءات التطعيم المنتشرة على نطاق واسع، فقد سجلت قيمة عمليات البطاقات المصرفية في الربع الثاني 2021 مستوى مرتفعا بلغت 8.2 مليارات دينار بزيادة 1.5 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر فقط.

وانتعش السوق الاستهلاكي مدفوعاً بزيادة كبيرة تصل إلى 74% للمدفوعات باستخدام البطاقات المصرفية عن مستوى محدود شهده السوق في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل زيادة تصل إلى 10% عن الربع الأول 2021. ونشطت عمليات الشراء في المجمعات التجارية والأسواق، في ظل تطبيق قرار تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر ثانية بدأت في مايو 2021.

وقد أعاد بنك الكويت المركزي تصنيف العمليات الإلكترونية باستخدام البطاقات، حيث أصبحت تتضمن قيمة مدفوعات البطاقات المصرفية للبنوك المحلية عبر مواقع الإنترنت، ويصل حجمها إلى 2.4 مليار. دينار، إضافة إلى التصنيف السابق الذي اشتمل على قيمة عمليات عبر أجهزة نقاط البيع وتصل قيمتها 3.1 مليارات دينار ومسحوبات من أجهزة السحب الآلي بقيمة 2.6 مليار دينار، وبالتالي فاق السوق الاستهلاكي مستواه قبل أزمة كوفيد 19.

السحب الآلي

من الملاحظ تراجع في حصة التعامل النقدي من أجهزة السحب الآلي إلى أدنى مستوى أي 32% من قيمة معاملات البطاقات المصرفية، مقابل حصة 38% للدفع عبر نقاط البيع المتراجع بشكل محدود، وتلاحظ زيادة كبيرة واتجاه قوي نحو الشراء عبر الإنترنت خصوصاً في ظل إجراءات الإغلاق وقيود الحركة التي كانت مفروضة في العام الماضي، مرتفعة من حصة 10% في الربع الثاني 2019 إلى 30% في الربع الثاني 2021.

كما حدثت زيادة محدودة لقيمة عمليات البطاقات المصرفية الأجنبية داخل الكويت إلى نحو 51 مليون دينار في الربع الثاني بزيادة 2% مقارنة بـ 49 مليون دينار في الربع الأول، كما ارتفعت 67.5% على أساس سنوي مع عودة حركة الطيران وتخفيف قيود السفر.

وقد ارتفعت قيمة عمليات السحب الآلي بواسطة البطاقات المصرفية للبنوك الكويتية بحدود 5.8%، ومبيعات أجهزة نقاط البيع بزيادة أكبر وصلت 9.5% على أساس ربع سنوي، فيما زادت المشتريات عبر المواقع الالكترونية بنسبة أعلى بلغت 21.7% للفترة نفسها، وعلى أساس سنوي ارتفع السحب الآلي 76% والدفع عبر نقاط البيع 131% فيما سجل الشراء عبر الإنترنت ارتفاعاً نسبته 69%، وزادت قيمة معاملات البطاقات المصرفية داخل حدود الكويت إلى 7.9 مليارات دينار بنسبة 9.4% في مقابل زيادة كبرى للعمليات خارج الكويت بنسبة 31% على أساس ربع سنوي.

مدفوعات بطاقات الائتمان

ارتفعت عمليات بطاقات الائتمان إلى 523 مليون دينار بزيادة 13.5% عن 461 مليون دينار في الربع الاول، وبنسبة تصل إلى 96.1% سنويا، وتشكل عمليات الدفع عبر نقاط البيع باستخدام بطاقات الائتمان 45% من مدفوعات بطاقات الائتمان، ويستحوذ السحب الآلي على 17% فيما يمثل الدفع عبر الانترنت 38% من معاملات بطاقات الائتمان.

المعاملات الورقية والإلكترونية

تواصل التراجع في المعاملات الورقية داخل النظام المصرفي الكويتي، وتمثله قيمة الشيكات المقدمة للبنوك الكويتية، رغم وصولها حوالي 13 مليار دينار في النصف الأول 2021 أي بشكل محدود نسبته 2.9% عن حجمها في النصف الثاني 2020. ورغم ارتفاع سنوي كبير وصل إلى 35% مع زوال قيود الحركة والإغلاق، فإنها لم تصل لمستويات ما قبل أزمة كوفيد 19، حيث كانت قد وصلت إلى حوالي 19 مليار دينار في النصف الأول من 2019 ثم تراجعت لنحو 14 مليار دينار في النصف الثاني 2019.

وتستحوذ الشيكات المقدمة للبنوك الكويتية في النصف الأول 2021 على 61.5% من العمليات المصرفية في الكويت أي أدنى من حصة مثلت 67.1% في النصف الثاني من 2019 و73.7% في النصف الأول من 2019. في المقابل تتزايد حصة المعاملات المصرفية باستخدام البطاقات مرتفعة من حصة قدرها 26.3% في النصف الأول 2019 إلى 32.8% في الفترة ذاتها من 2020 وإلى 38.5% في النصف الأول 2021.

عدد القنوات المصرفية الإلكترونية

توفر البنوك الكويتية خدمات الإيداع والدفع والسحب الآلي عبر أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي من خلال 77400 جهاز وفق بيانات الربع الثاني 2021، أي بزيادة نسبتها 2% عن الربع الأول وبنسبة تصل إلى 9.4% سنويا. ويصل عدد أجهزة نقاط البيع إلى 74600 ألف جهاز فيما ينتشر 2719 جهاز سحب آلي في مواقع مختلفة في أنحاء الكويت، بزيادة محدودة نسبتها 2% في كل منهما على أساس ربع سنوي، وفي الوقت الذي تشهد أجهزة السحب الآلي نمواً سنوياً محدوداً نسبته 4%، تنمو أجهزة نقاط البيع بنسبة مرتفعة قدرها 9.6% للفترة نفسها مع انتشار الأسواق وأنظمة الدفع في المتاجر والمجمعات والأسواق الاستهلاكية.

وتصل المدفوعات باستخدام البطاقات المصرفية إلى 147 مليون عملية (82.6 مليون عملية دفع في نقاط البيع، 20 مليون عملية في أجهزة السحب الآلي و44.9 مليون عملية عبر الإنترنت) خلال الربع الثاني بزيادة 8.1% عن الربع الأول (6% لنقاط البيع وتراجع 2% لعدد معاملات أجهزة السحب الآلي) في حين ارتفع عدد معاملات البطاقات المصرفية الكويتية عبر الإنترنت 17% الفترة نفسها.

