مال وأعمال

شاركت الكويت في الاجتماع الـ63 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأست وكيلة وزارة المالية أسيل السعد المنيفي الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، وذلك عبر الاتصال المرئي، تحضيراً للاجتماع الـ 114 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي سيعقد خلال يومي 7 و8 نوفمبر 2021 في مملكة البحرين الشقيقة.

ونوقش خلال الاجتماع محضر الاجتماع الـ77 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع التاسع للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع الـ 32 للجنة السوق الخليجية المشتركة، ومحضر الاجتماعين الأول والثاني للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.

كما جرت خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح المملكة العربية السعودية لتعديل الاتفاقية الاقتصادية حول فتح التحقيقات وفرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في التجارة البينية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تحصيل وفرض رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

يذكر أنه اتفق في هذا الاجتماع من قبل وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مجمل المواضيع، وذلك تماشياً مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لا سيما في الجوانب الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر، فانه ستُرفع توصيات الوكلاء الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعها الـ 114 والمقرر عقده في مملكة البحرين الشقيقة.

