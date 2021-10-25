مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن طرح مناقصة رقم CMA/IT/07/2021 بشأن تجديد تراخيص وتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لأجهزة وأنظمة مراكز بيانات هيئة أسواق المال.

يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر هيئة أسواق المال الرئيس الكائن في برج الحمراء الدور الـ 20، إدارة الشؤون المالية والخزانة - دائرة العقود والمناقصات، وعلى أن يتم تقديم كتاب تفويض للشخص المخول بشراء كراسة المناقصة.

? تاريخ الطرح: 24/10/2021

? تاريخ الإقفال: 7/11/2021

سعر شراء الكراسة: -/200 د.ك

? الكفالة الأولية: 1 % من القيمة الإجمالية للعطاء صالحة لمدة 90 من تاريخ الإقفال

- سيتم عقد اجتماع تمهيدي في يوم الخميس الموافق 28/10/2021 في الـ 10 صباحاً إلى الـ 12 ظهراً، وذلك لتتم مناقشة تفاصيل المناقصة والرد على جميع الاستفسارات من قبل الجهة المعنية في الهيئة.

- آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الأحد الموافق 7/11/2021 الثانية ظهراً في مقر الهيئة الكائن في برج الحمراء الدور الـ 20، إدارة الشؤون المالية والخزانة - دائرة العقود والمناقصات.

- يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة K-Net من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.cma.gov.kw.

- على من يرغب في شراء مستندات المناقصة أن يرفق كتاباً رسمياً يذكر رغبته في الشراء ويخول شخصاً مسؤولاً مع ذكر اسمه وبريده الالكتروني.

