مال وأعمال

قال «بيتك» ان البنوك نجحت في إصدار وتلبية أكثر من 5 ملايين بطاقة مصرفية حتى الربع الثاني 2021 بزيادة 53 ألف بطاقة أي 1% عن الربع الأول، بالتالي للمرة الأولى يسجل عدد هذه البطاقات زيادة سنوية بعد أن كان عدد البطاقات المصدرة والسارية يشهد تراجعاً سنوياً متواصلاً منذ الربع الأول من 2020 مع بداية أزمة «كوفيد 19». وبالتالي سجل عددها زيادة في الربع الثاني 2020 بلغت 5.1% على أساس سنوي.

وقد نجحت البنوك الكويتية فى إصدار 437 ألف بطاقة مصرفية في الربع الثاني بزيادة 15% على أساس ربع سنوي، وتصل إلى 176% على أساس سنوي، مقارنة بـ 158 ألف بطاقة في الربع الثاني 2020 وسط أزمة «كوفيد 19».

