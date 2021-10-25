مال وأعمال



اكد رئيس مجلس ادارة شركة المهلب للمقاولات والتجارة وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبدالغني اننا فتحنا اعيننا على الديوانيات وهي رمز للتاريخ وهي اكرام للغريب والضيف وتحولت مع الوقت الى المكان الذي يتجمع فيه الاصدقاء والاحباب لقضاء الاوقات الممتعة والسعيدة وفي الوقت ذاته اصبحت مكاناً لالتقاء الاصدقاء والذين تربطنا بهم علاقات صداقة طيبة.

واضاف العبدالغني في تصريح لـ النهار ان الديوانية تعد من الاماكن المهمة للمواطن الكويتي لمناقشة الامور المهمة اليومية وتناقش فيها الحياة السياسية والعامة والمشكلات اليومية وهي متنفس المواطن والكويت على مر التاريخ تتميز بالديوانيات وهي غير موجودة في اي مكان وان كانت موجودة بشكل مصغر في دول الخليج وبعض الدول الاخرى ولكن ليس بالانتشار الذي يوجد في الكويت، لافتا الى انها تعد ميزة اجتماعية تربط بين افراد المجتمع وتسهم في التواصل والمحبة بين الافراد وبإذن الله لا ننحرم من الديوانيات لانها تعد جزءا من التراث الكويتي وقد ارتبطت بالحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد فقد كانت بمثابة المنتدى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وذلك منذ نشأة المجتمع وقبل استقلال الدولة، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من تاريخ الكويت.

تطور الديوانيات وشدد العبدالغني على ان الديوانيات تطورت كثيرا بعد ظهور النفط في سعتها وفرشها وذلك مع تطور المجتمع فبعد ان كانت غرفة تابعة للمنزل اصبحت الديوانية قاعة ملكية بمساحات كبيرة ومبنى منفصل وبدلا من الجلوس على الارض اصبحت هناك ارائك كما دخلت الديوانية ادوات الترفيه للشباب فباتت الديوانية تعكس الحالة الاجتماعية لاصحابها وملتقى لتحقيق اهداف اجتماعية واخرى سياسية.

وأشار العبدالغني الى ان الديوانية باعتبارها جزء من المجتمع وظاهرة تراثية واجتماعية فانها تخضع للعادات والتقاليد بدءاً من اللبس واحترام الكبار، وتقديم كبير السن والقدر في صدر المجلس ولا يمكن ان يتصدر المجلس شاب صغير في حضور الكبير بغض النظر عن المكانة الاجتماعية.

أزمة حقيقية

وأوضح العبدالغني ان الوضع الصناعي في الوقت الحاضر يعيش ذات المعاناة السابقة في نقص القسائم الصناعية وغياب الدعم، فالصناعة تحتاج رغم ان الدولة تعاني حالياً من نقص السيولة ولديها أزمة حقيقية واعتمادنا بشكل خاص على النفط، ان النفط وهو مرحلة بسيطة ولاستهلاك مؤقت وسينتهي في اي وقت ومع تغيير الاسعار نشهد حدوث خلل في الميزانية ولذا لابد من الاعتماد على مصدر اخر للدخل والصناعة هي الأقرب لان تحقق من خلالها البديل، ولهذا فالصناعة تحتاج الى دعم واتمنى ان يكون هناك مشروع متكامل للصناعة وخلق صناعات جديدة تعتمد على المشتقات النفطية المتوافرة لدينا، فلدينا جميع الامكانات لخلق صناعات متوافرة وهي في النهاية قابلة للتصدير وتسهم في ادخال عملة أجنبية وتعزيز من الوضع الاقتصادي.

شح الموارد الغذائية

وأضاف العبدالغني ان قطاع الصناعات الغذائية استطاع النجاح وخاصة خلال فترة الجائحة والغلق للاسواق المالية حيث استطاع رغم شح المواد الغذائية في العالم واغلاق الحدود العالمية للمحافظة على المخزون الغذائي لديه وبالتالي نحن نحتاج الى تنوع ومساندة لهذا القطاع الصناعي المميز.

وأوضح العبدالغني ان المشكلة الواضحة الان هي مشكلة النقل والاعمال اللوجيستية وبدأ ارتفع من 300% إلى 400% عن اسعار ما قبل الجائحة وهو يسبب أزمة كبيرة للصناعيين ويخلق ارتفاع في أسعار في السوق وبالتالي فدعم الصناعات الكويتية سيدعم الاقتصاد ويحافظ على الاسعار في الوقت الذي ستكون رافد ومصدر دخل آخر للدولة وهذا ما ننادي به منذ سنوات طويلة ولكن نعمل من سنوات سابقة ولكن الأمر كما هو وهناك امكانات كبيرة للاستثمار في القطاع الصناعي سواء من الداخل أو حتى من الشركات العالمية التي تسعى للاستثمار الصناعي في الكويت ولكن تحتاج تشجيعاً والتشجيع يحتاج الى دعم وذلك من خلال وضع خطط ومشاريع واضحة صناعية تستقطب الاستثمارات الخارجية.

استرجاع العمالة

وحول فتح الدولة لجلب العمالة في القطاعات الانتاجية أوضح العبدالغني ان هذا الامر مطلوب وكان لابد ان يحدث منذ فترة وهذا سيعطي لنا راحة في استرجاع العمالة من الخارج ما سيعيد عملية العمل مرة أخرى الى ما كانت عليه قبل الجائحة.

وقال العبد الغني إن هناك ارتفاعا في أسعار القسائم، وذلك لقلة العرض وارتفاع الطلب نتيجة عدم استحداث مناطق صناعية جديدة منذ 1977، رغم حاجة بعض المستثمرين في القطاع الصناعي، مشيرا الى أن القسائم الصناعية لا تتناسب وحاجة السوق، وذلك بسبب التوقف عن تطوير وإنشاء مدن صناعية، وأسعار الأراضي المرتفعة، التي لا تتناسب مع أي مشروع صناعي وغير مشجعة للاستثمار الصناعي إلا للمضطرين.

توطين الصناعة

وعن الدور الحكومي علق قائلا: نتمنى تفعيل الدور الحكومي بشكل جدي للدعم والمتابعة، وإعطاء كل ذي حق حقه بنفس المسطرة وبنهج ثابت.

وأضاف العبدالغني: قبل هذا كله يجب أن تكون هناك رغبة حقيقية من قبل الحكومة في تطوير وتوطين الصناعة في الكويت، وليس النظر لها على أنها تحصيل حاصل، فالصناعة ركن أساسي لأي اقتصاد في العالم.. الديمومة لأي دولة تتطلع إلى النهضة اقتصادياً وعلى المستوى العالمي.

