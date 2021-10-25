مال وأعمال

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تولي الكويت اهتماما كبيرا بفئة كبار السن الذين بلغت أعمارهم الـ 65 عاما وما فوق، وذلك من خلال تسخير جميع الامكانات لتقديم كل الخدمات التي يحتاجون إليها وتوفير الرعاية الشاملة والمتكاملة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به عن طريق الجهات والمؤسسات المعنية في مختلف البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم المسنين، لذا تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد المقترحات وسن القوانين لصالح هذه الفئة باشراف قطاع الرعاية الاجتماعية التي تندرج تحته إدارة خاصة بفئة كبار السن تسمى ادار رعاية المسنين، الامر الذي دفع هذه الوزارة إلى الحرص على إصدار لائحة داخلية لعمل هذه الادارة، شاملة جميع النواحي الادارية والفنية والمالية والخدمة، بالإضافة إلى البرامج والانشطة والرعاية التي تقدمها لكبار السن.

وأكدت اللائحة الداخلية لادارة الرعاية الاجتماعية للمسنين، أن الاهداف العامة للادارة توفير الرعاية الشاملة والمتكاملة لكبار السن المستفيدين من خدماتها سواء بالرعاية الايوائية أو الخدمة المتنقلة أو الرعاية النهارية، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع باحتياجات ومشاكل وسيكولوجية كبار السن والتغييرات المصاحبة للشيخوخة وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى وضع الوسائل والاجراءات التنفيذية والتي تعتبر أهدافا جزئية خاصة للقائمين على تحقيقها باجراءات تنفيذية والتي يمكن قياسها ومتابعتها وتقويمها والتعديل والتطوير فيها لمواكبة التغيرات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

كرامة المسنين

وأشارت إلى ان أهداف الخدمة المتنقلة لكبار السن تشمل الحفاظ على كرامة كبير السن وزيادة الترابط الأسري عن طريق خدمته ورعايته في منزله وبين أفراد اسرته وذويه، وترسيخ التعاليم الدينية التي تحفظ كرامة المسن أمام ابنائه واحفاده وتنمية روح الولاء والانتماء للفرد في اسرته وداخل المجتمع، وإرشاد وتوجيه المكلف بالرعاية بكيفية الرعاية بكبير السن والتعامل مع التغييرات المصاحبة للشيخوخة، بالإضافة إلى التعاون مع المكلف بالرعاية بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والمشاركة في حل المشاكل التي قد تواجه كبير السن وعائلته، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتمريضية والعلاج الطبيعي والتأهيلي لحالات كبار السن التي تعيق ظروفهم الصحية وحرية انتقالهم إلى المستشفيات.

ونظمت اللائحة جميع الامور المالية ذات الصلة بمتطلبات الادارة واحتياجات نزلاء ونزيلات الاقسام الايوائية والمتنقلة لكبار السن بإدارة رعاية كبار السن بوزارة الشؤون، حيث يختص قسمي رعاية المسنين من الرجال والنساء بإيواء ورعاية كبار السن وفقا للقانون بشأن الرعاية الاجتماعية، كما تختص أقسام الخدمة المتنقلة لكبار السن بتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية لحالات كبار السن في محل إقامتهم، مشيرة إلى أن القسم المالي يتولى مسؤولية تنفيذ بنود اللائحة ومتابعتها مع الاقسام التابعة لادارة رعاية المسنين ويتم مراجعتها من قبل قطاع الشؤون المالية والادارية بالوزارة، وكذلك بفتح السجلات لتنظيم وحفظ المستندات المالية والاشراف والمراجعة لجميع المصروفات والعهد المالية التي تسلم للقسم.

وأشارت إلى تخصيص مصروفات للجيب وللملابس وأخرى لرحلات الربيع والصيف الداخلية، بالإضافة إلى مصروفات رحلات السفر للخارج وهي المبالغ الماليةالتي تصرف للحالات للقيام برحلات خارج البلاد بحيث لا تزيد مدة الرحلة عن خمسة أيام وذلك مرة واحدة في السنة ويتم تنفيذها وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة الفنية بادارة رعاية المسنين بالتنسيق مع ادارة التوريدات والمخازن، على أن يدخل ضمن تكاليف الرحلة تذكرة سفر ذهابا وايابا والاقامة والوجبات الرئيسية ومصروف اليد.

معايير فنية

ولفتت إلى أن المعايير الفنية للعمل هي الاسس العلمية والفنية ومعدلات الاداء والشروط والقوانين والقرارات واللوائح والتعاميم والتعليمات الادارية والفنية المنظمة للعمل والصادرة من جهات الاختصاص لتحقيق اهداف المؤسسة، موضحة أن المقصود بـ كبار السن هو كل كويتي بلغ الخامسة والستين من العمر وغير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا او جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضرورات الحياة الطبيعية بسبب سنه أو نتيجة قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية.

وذكر أن البرامج تشمل الجهود المنظمة الهادفة التي تقدمها الادارة من خلال منهج علمي ويقوم بتنفيذها متخصصون مهنيون لفترة محددة وبصفة متكررة، وخبرة بدنية أو ذهنية وتكون لها عناصر للمتابعة والتقييم، منوهة إلى أن الانشطة تضمن الجهود المنظمة التي تهدف إلى شغل وقت الفراغ وتأخذ طابع الترويح والترفيه وتقدم داخل أو خارج أقسام الرعاية الايوائية والخدمة المتنقلة وتنتهي بانتهاء النشاط، ولا تأخذ صفة الديمومة إلا من خلال خطة عمل أو برنامج منظم ويقوم بتنفيذها أفراد او جماعات من الموظفين مشرفون اجتماعيون ويقومون بكتابة تقارير عنها.

رعاية نهارية

وبينت أن الرعاية النهارية من نظم الرعاية الحديثة التي أولتها ادارة رعاية المسنين اهتماما كبيرا حيث يستفيد كبار السن من الخدمات والبرامج والانشطة المعدة لهم خلال التعاقد ليعودوا في نهاية اليوم إلى أهليهم وذويهم بما يشجع اندماجهم في الاسرة والمجتمع الخارجي، في حين أن الرعاية المنزلية هي الرعاية التي تقدم من خلالها جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية لكبار السن في محل إقامته من خلال فرق العمل الموزع على جميع المناطق ومحافظات الكويت حفاظا على كرامته واستمرارا لاندماجه في المجتمع.

وذكرت أن هناك الرعاية الايوائية لكبار السن وهي الرعاية القائمة على تقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والمعيشية والامن والحراسة والتنقل على مدارس الساعة لحالات كبار السن المقيمة بصفة دائمة بقسمي الرعاية الايوائية بالادارة الذين أثبت البحث الاجتماعي عدم وجود اسر لهم وعدم قدرتهم بالاعتماد على انفسهم أو عدم قدرة أسرهم على تلبية احتياجاتهم، لافتة إلى أن هناك أيضا قسم الخدمة المتنقلة لكبار السن يختص بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتأهيلية والعلاج الطبيعي والارشاد الديني والغذائي لكبار السن في منازلهم وذويهم.

وأشار إلى ان من اختصاصات قسم البرامج والانشطة التوعوية، إعداد خطة القسم التثقيفية والتوعوية للاسر التي لديها كبار السن والاشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة، والمشاركة في اعداد الانشطة التي تقيمها دور الرعاية الاجتماعية، والعمل على ترسيخ التعاليم الدينية والقيم والعادات والتقاليد الاسلامية فيما يتعلق بحفظ كرامة المسن بالتنسيق مع ادارة التوعية والارشاد بالقطاع، والاشراف على اعداد وتنفيذ الانشطة الاجتماعية والثقافية والشعبية المناسبة لكبار السن، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات كبار السن القادرين في اعداد الانشطة الحرفية والتراثية وتنفيذها بما يساعد على نقل الخبرة والتراث الكويتي بين الاجيال.

الأنشطة الترويجية

وشددت على أهمية العمل على دمج كبار السن القادرين في الانشطة الترويحية والترفيهية مما يساعد على شغل اوقات فراغهم، والتنسيق مع ادارة تنمية المجتمع فيما يتعلق بمشاركة كبار السن القادرين في المعارض المقامة الخاصة بالوزارة او بمشاركة جهات اخرى داخل وخارج الوزارة، فضلا عن الاعداد للقاءات والمحاضرات الثقافية والمتعلقة بكبار السن ومكانتهم بين افراد اسرهم، وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن اعمال القسم ورفعها للادارة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الانشطة الداخلية والخارجية للادارة والاقسام التابعة لها والمناسبات الاجتماعية والدينية والترويحية.

وأكدت على الاشراف على الموقع الرسمي الالكتروني لادارة رعاية المسنين والعمل على تحديثه وتوفير البروشورات والكتيبات والاصدارات الخاصة بكبار السن بالتنسيق مع القسم المالي وقسم البرامج والانشطة التوعوية، بالإضافة إلى الاشراف على مكتبة كبار السن بالادارة وتوفير المراجع والدراسات والتقارير والتوصيات الخاصة بالمؤتمرات الداخلية والخارجية عن كبار السن والشيخوخة.

نشر الوعي بين أفراد المجتمع باحتياجات كبار السن ومشاكلهم وسيكولوجياتهم والتغييرات المصاحبة للتقدم في العمر وضع الوسائل والإجراءات التنفيذية التي يمكن قياسها وتقويمها لمواكبة التغييرات كلما دعت الحاجة إلى ذلك تسخير كلّ الإمكانات لتقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها المسن والمسن المعوز وتوفير الرعاية الصحية اللازمة إرشاد وتوجيه المكلف الرعاية بطرق رعاية كبير السن والتعامل مع التغييرات المصاحبة إجراءات القبول أكدت وزارة الشؤون، أن قبول الحالة للالتحاق بالأقسام الايوائية التابعة لادارة رعاية المسنين، تشمل طلب التحاق مقدماً إلى قسم التوجيه الفني من الحالة نفسها إذا كانت واعية ومدركة أو عن طريق الاهل أو المسؤول عنها أو أحد معارفها او الجهات الحكومية، واتمام اجراءات البحث الاجتماعي للحالة وللاسرة عن طريق مكتب البحث، وعمل تقرير اجتماعي اولي واخر نفسي اولي عن طريق الباحثين بقسم الرعاية الايوائية. اللجنة الفنية أشارت الشؤون إلى ان اختصاصات اللجنة الفنية لادارة رعاية المسنين، تضمن وضع خطة العمل التنفيذية لتحقيق أهداف الادارة وفقا للاختصاصات المكلفة بها وفي ضوء السياسة العامة للوزارة، ووضع الاجراءات التنفيذية لخطة برنامج العمل بالادارة والاقسام التابعة لها، ودراسة واعتماد الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدم بالاقسام والمراكز التابعة للادارة وابتداء الرأي حولها وتقييمها وتعديلها حسب مصلحة العمل وفقا للمعايير الفنية ومعدلات الاداء. ضوابط الإجراءات ذكرت الوزارة ان ضوابط اجراءات عمل اللجان الفنية بالادارة وقراراتها، تؤكد على أهمية عقد اللجنة مرة على الاقل شهريا، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم مدير الادارة او احد مراقبي الادارة، في حين تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، بالإضافة إلى تسجيل وقائع اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية مرقمة ومبوبة زمنيا تشتمل على توصيات وقرارات اللجنة.