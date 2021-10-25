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اكد الامين العام للاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي د. أحمد عبد الحميد أن مشروع مواهبنا في مدارسنا سيمتد لمدة 5 سنوات (2021-2026)، لافتاً إلى ان الهدف من هذا المشروع تطوير الرياضة المدرسية وفق خطط تتعلق بجميع الجوانب الخاصة بالرياضيات.

وقال ان الاهداف من المشروع الارتقاء الفني والاداري خلال السنوات الخمس المقبلة مع عمل مراجعة للبرامج والمستويات بشكل دوري، كاشفاً عن نية إنشاء اكاديميات في الفترة المسائية، على أن يبدأ التركيز بالمشروع من مراحل رياض الاطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي بالاضافة إلى انشطة الجامعات والكليات.

واشار الى انه في السنة الاولى ستكون هناك دورات تدريبية للمدربين والاداريين في كرة القدم واليد والسباحة والريشة الطائرة لاكاديميات البنين والبنات للمرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس بجانب انشطة الجامعة والكليات. واوضح أن بداية المشروع في السنة الاولى ستنقسم لفترتين: الصباحية لمرحلة الابتدائي تشمل كرة القدم والطائرة والسلة والعاب القوى وللياقة البدنية وكرة الطاولة واختراق الضاحية والجمباز بالاضافة إلى تمرينات البنات، واما الفترة المسائية فستكون لاكاديميات الموهوبين منها الألعاب الجماعية: كرة القدم واليد (بنين) قدم صالات وكرة السلة (بنات) واكاديميات الموهوبين الفردية تشمل العاب السباحة والريشة الطائرة (بنين) والعاب القوى وسباحة (بنات).

وتطرق عبدالحميد للكرة الكويتية قائلا ان الوضع لن يتغير طالما المنظومة الرياضية بشكل عام تعاني من الخلل، فالعلاج لن يكون بفكرة تطبيق الاحترافية وانما لابد من ايجاد حلول فعلية تنطلق من الجمعيات العمومية للاندية فهي من ابرز العلل باعتبار الاندية هي الاساس للرياضة فان لم يكن هناك علاج لتلك العلة فلن نستطيع تحقيق النجاح، مطالبا بسن قوانين تنظيمية تتعلق بالجمعيات العمومية وادارات الاندية لكي تكون قادرة على القيام بدورها الحقيقي.

المصلحة الذاتية تتحكم في العمل

وعن تجربته بالعمل باتحاد كرة القدم عندما كان يتولي مدير التطوير، قال: لقد كنت اسعى مع زملائي لاداء الواجبات الملقاة علينا وتوظيف خبراتي وتخصصي في هذا المجال حيث عملت على وضع خطط وبرامج خاصة بالمنتخبات السنية حتى المنتخب الاول وكيفية اعدادها وتجهيزها للمستقبل وكذلك الاهتمام بالمدربين والاداريين من خلال الدورات الاعدادية وكيفية تطويرهم، واضاف: لقد كشفت لي تلك التجربة حقيقة ملموسة بأن المصلحة الذاتية هي بالمقدمة على حسب العمل والمصلحة العامة حيث تسعى الاندية وراء مصالحها من خلال فرض شروطها ومطالبها مع قيامها على ارضاء الجمعيات العمومية عبر تعيينات المدربين من دون النظر للكفاءة والاختصاص يتحكم بها العلاقات الشخصية فقط.

واوضح ان العودة بعد الايقاف الذي عانت منه الكرة الكويتية وُضعت خطة لاعداد المنتخبات السنية مع توحيد المدرسة التدريبية لها الا ان الظروف كانت غير مناسبة لترجمتها بعدما تعرض لضغوط من بعض الاشخاص.

العلة بالعقلية الإدارية

وطالب عبدالحميد الاندية بالاهتمام بالمراحل السنية لكونها القاعدة الفعلية التي يعتمد عليها لبناء المنتخبات، قائلا: لا بد ان تعمل الاندية على التعاقد مع مدربين على مستوى عال من الكفاءة والاختصاص والاهم من ذلك ان تتغير العقلية الادارية التي تدير الرياضة ككل فالتركيز على الصعيد الاداري على حساب الجوانب الفنية، وكما شدد على ضرورة تطوير المسابقات ومواكبتها مع ما تشهده البطولات في الدول المجاورة.

وقال إن الالتزام بقامة المسابقات في توقيتها المعد له من العوامل الاساسية التي من خلالها الحكم على البطولات المحلية بأي مكان وبما أن اعضاء لجنة المسابقات يسعون جاهدين لتنفيذ البرامج الخاصة في البطولات المحلية فإن هناك أموراً تحول دون ذلك في الاتحاد.

ويرى ان المنشآت باتت تحتاج تطويراً اكثر مما عليها لكي تستطيع الاندية استغلالها بالشكل الذي يعود بالفائدة على اللعبة.

وذكر ان الكثير من الاندية تعاني من قلة ملاعب كرة القدم بما فيها الاندية الكبيرة مثل القادسية والكويت وكاظمة والسالمية والعربي فليس لديها سوى الاستاد الرئيسي وملعب واحد للمراحل السنية.

واشاد عبد الحميد بالخطوة التي يتبعها الاتحاد حاليا بشأن المنتخب فيما يتعلق باعداده وخوضه المباريات التجريبية مع المنتخبات، قائلا: فكرة الاعتماد على المنتخب الاولمبي في الوقت الراهن تعد امرا جيدا حيث تضم صفوفه الكثير من اللاعبين المميزين وكما انه يحتاج خوض الكثير من المباريات التجريبية مع منتخبات وفرق تكون اعلى منه بالمستوى ويجب الاستقرار على جهاز فني مع وضع خطة اعداد له لكي يكون قادرا في النهاية على تحقيق النتائج المرجوة. توزيع الأدوار وراء نجاح الكويت اشاد د. عبدالحميد احمد في تجربته العملية باشرافها على فرق المراحل السنية بنادي الكويت والتي اثمرت النتائج الايجابية. وقال: ان اهم عوامل نجاحها بنادي الكويت توزيع الادوار في العمل مع الدعم الكبير الذي وجده من رئيس النادي السابق رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، ومن الرئيس الحالي خالد الغانم وفهد الغانم واعضاء مجلس الادارة وحرصهم على توفير كل سبل النجاح بتقديم الدعمين المادي والمعنوي مع مجموعة من المدربين ذوي الكفاءات العالية والاداريين، مؤكدا استمراريتها حتى هذا الوقت. الأبيض ممتلئ بالمواهب أكد ان فرق المراحل السنية في نادي الكويت تضم الكثير من المواهب الكروية في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده وسيكون معظمها قادراً على تمثيل الفريق الاول في حال منحها فرصة المشاركة. الشباب والأولمبي.. قوام الأول تمنى د. عبدالحميد ان يركز الاتحاد على منتخب الشباب في الفترة المقبلة من خلال اقامة المعسكرات التدريبية وخوض اللقاءات من دون النظر للنتائج وذلك على غرار ما تقوم به السعودية وقطر وغيرهما من الدول، ومن ثم تكون هذه الفئة العمرية مكملة للمنتخب الاولمبي الذي يعد هو