وطن النهار

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«إخواني في الثانوية العامة.. موظف في العشرينات من عمره.. ثم كاتب حتى اللحظات الأخيرة من حياته».. ثلاثة مراحل عريضة، بينها تفاصيل كثيرة، يمكن في حال التعرف عليها النظر إلى حياة الكاتب المصري الراحل، فيصل ندا، الذي وافته المنية منتصف أغسطس الماضي، عن عمر ناهز 81 عاماً، ليطوي صاحب «المتزوجون» و«هارب من الأيام» وغيرها من الأعمال الفنية، صفحة العمر تاركًا للتاريخ صفحة لن تطوى من إبداعاته التي لا تزال محط اهتمام عشاق الفن.

«الإخوان».. رحلة انضمام وهروب

الثانوية العامة.. المرحلة العمرية الأكثر حرجًا في حياة الإنسان، ولطالما كان «التمرد» عنوانها الرئيس، وهو ما يمكن أن يفسر العلاقة الغريبة التي جمعت بين موهوب بحجم فيصل ندا، وجماعة الإخوان المسلمين، فالطالب «فيصل» ووفق روايته بعد ذلك بسنوات، الذي كان يدرس في عامه الثاني بالثانوية العامة، كان لديه تصور بأن «الإخوان» جماعة تحرس الإسلام وتدافع عن المسلمين، وفي هذا التوقيت تعرف على مجموعة من عناصر الإخوان،

فيصل ظل – وفقًا لروايته- يدرس منهج الجماعة عامًا كاملًا، ولفت إلى أنه كان يشعر بحماسة شديدة خلال هذه الفترة من حياته كما انتابه شعور بأنه من مريدي مرشدهم آنذاك، لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة «التدريب» والتي قال عنها : «كنا نتلقى تدريباتنا في حي المقطم بالقاهرة، وكنت حينها أنظر إلى الإخوان بقداسة، وكان لمجموعتنا مرشد ننظر إليه على أنه إله، أي أنه معصوم من الخطأ والأشياء الدنيوية، لكني رأيت منه ما أحدث زلزالًا في نفسي».

«المرشد».. وحكاية «فتاة السيدة زينب»

ويضيف فيصل: «رأيت المرشد الخاص بنا يعاكس بنتاً في السيدة زينب، كانت هذه النظرة التي أرجعتني إلى نفسي وكسرت كل رؤية كنت أعتنقها خاصة بالإخوان. حائط كامل من القناعات انهار أمام عيني، وعرفت أنهم كاذبون، وكان هذا الكشف بمنزلة صدمة قوية لي، فهربت منهم وانضممت لفرقة التمثيل، عرفت حينها أن كل كلامهم كذب في كذب وأنهم يعلنون عكس ما يضمرون، إن كان المرشد يفعل هذا فما بالك بالبقية؟!».

«الإخوان» يحرقون مسرح «فيصل ندا»

المثير في علاقة «فيصل والإخوان» أنها لم تنته عند هذا الحد، لكنها امتدت لسنوات طويلة، لم يكن خلالها فيصل على صلة بالجماعة، فبعد حادثة «المرشد» قرر الابتعاد تمامًا عن «الإخوان» غير أنه اصطدم بهم عام 2013، بعدما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية،

وتحدث عن رؤيته وموقفه من «الإخوان»، وكيف انضم إليهم وأدرك خداعهم وتضليلهم، فكانت الحلقة التي شاهدها أفراد الجماعة فأضمروا في أنفسهم حرق مسرح فيصل ندا، يقول: «كانت هذه الحلقة هي السبب في حرق مسرحي، كأنهم ينتقمون مني، لكني

لم انته عن مهاجتهم بشتى الطرق لأنني أعرفهم حق المعرفة».

وفيصل ندا، كاتب وسيناريست مصري، من مواليد7 ابريل 1940 بحي عابدين، وتخرج في مدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، ثم التحق بعدها بكلية التجارة، والتي كان فيها عضوا في فريق التمثيل بالكلية حيث كتب لأصدقائه أعمالا مسرحية.

فيصل الموظف.. المبدع يهرب من «الروتين»

بعد تخرجه التحق للعمل بوزارة المالية، إلا أن العمل الروتيني لم يُرضه، لينطلق بعدها إلى عالم الكتابة من خلال المسلسل التليفزيوني «هارب من الأيام»، وعمل الكثير من سيناريوهات الأفلام السينمائية منذ عام 1968، لكنه عاد إلى التأليف المسرحي عام 1974، عبر مسرحية «من أجل حفنة نساء» ومسرحية «المتزوجون»، كما قدم أعمالا إذاعية وكان أبرزها «قضية سميحة بدران»، وقد فاز بالجائزة الذهبية لأفضل مسلسل كوميدي في مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن عام 2002.

أزمات «هارب من الأيام»

«هارب من الأيام».. محطة ثانية مر عليها قطار ندا، يمكن القول إنها المحطة الأشد خطراً في مسار قطار حياته، لا سيما أنه واجه خلالها الكثير من الاتهامات، سواء قبل عرض المسلسل المأخوذ عن إحدى القصص التي كتبها الكاتب المصري الراحل ثروت أباظة، والتي تحمل العنوان ذاته، لتصل إلى اتهامه بالجنون وإلقاء القبض عليه.

وفي لقاء جمعه والإعلامي المصري عمرو عبد الحميد، روى ندا تفاصيل أزمة «هارب من الأيام»، وقال: «كان لدي تساؤل لماذا لا يقدم التلفزيون مسلسلاً له ديكورات ويتم تصويره بالكاميرات؟»، مضيفًا «قرأت مجموعة قصصية كتبها الأديب ثروت أباظة، منها قصة «هارب من الأيام»، وعندما تقدمت بها إلى الرقابة، رفضوها وقالوا لي أنت مجنون».

وتابع: بعد ذلك تحدثت مع الفنان فريد شوقي للقيام ببطولة المسلسل، وكان وقتها نجم النجوم، وبالفعل نجحت في الحصول على موافقته وأيضا موافقة الرقابة، وبعد إجراء البروفات ومع الاستعداد للتصوير، حذر البعض فريد من مغامرة تقديم مسلسل تلفزيوني، وانسحب خوفا من الفشل.

اكتشاف «عبد الله غيث»

«اعتذار ملك الترسو» أزمة ثانية واجهت «ندا»، قال عنها: «بعد اعتذار فريد، أشار المخرج نور الدمرداش إلى ممثل شاب كان يؤدي دورا صغيرا في المسلسل، وطلب منه أداء شخصية بطل المسلسل بدلا من فريد شوقي، وكان هذا الممثل الشاب هو الفنان عبد الله غيث».

الاتفاق على البطل بشكل نهائي لم ينه مشكلات المسلسل المثير للجدل، فسرعان ما ظهرت أزمة ثانية عنوانها «موافقة يوسف بيه»، حيث أراد «فيصل» أن يشارك الفنان الراحل يوسف وهبي في المسلسل، وقال عن تفاصيل اتفاقه مع «عميد المسرح»: « في البداية توقعت رفض الفنان يوسف وهبي، لكنه وافق وسألني عن الأجر، وحصل أعلى أجر يتقاضاه فنان وقتها عن الحلقة الواحدة له، وكان 40 جنيها، وكان المتبع في ذلك الوقت حصول الكاتب على نفس قيمة أعلى أجر يتقاضاه فنان في عمل له، وحصلت أيضا على 40 جنيها».

الشرطة في بيت فيصل

«ليلة القبض على فيصل».. ساعات طويلة لم تستطع السنوات أن تمحوها من ذاكرة صاحب «هارب من الأيام»، الذي فوجئ بعد عرض الحلقة السادسة من المسلسل باقتحام الشرطة منزله وإلقاء القبض عليه، ليسأله ضابط الشرطة في التحقيق حول تقديمه مسلسلاً يهاجم عبد الناصر، وأن شخصية «جمال الطبال» في العمل ترمز إلى الرئيس الراحل، وهو ما نفاه ندا، وأكد للضابط أنه يحب الرئيس، والمقصود من العمل كشف الفساد في القرية، ليتلقى «ندا» مفاجأة صادمة من ضابط الشرطة، الذي أخبره بعد انتهاء التحقيقات أن هناك بلاغا كيديا مقدما ضده من مخرجة كانت تقدم وقتها مسلسلات دينية.

نعي «سمورة» و«دلال»

خلال مسيرته الفنية الزاخرة، شكل ندا مع الفنان الراحل سمير غانم ثنائية فنية مميزة، قدما من خلالها عدداً من الأعمال، على رأسها مسرحيتا «المتزوجون» و«أهلا يا دكتور»، وفيلم «يا رب ولد» الذي حقق نجاحا واسعا، ويعد من أبرز ما قدم سمير خلال مسيرته الفنية.

وبعد رحيله نعى ندا صديق عمره «سمورة» بتدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيها: «سمير غانم يعد توأمي أفقدني بوفاته، جزءاً كبيراً في حياتي، وبرحيله فقدت الكوميديا الصادقة أحد فرسانها الذي أسعدنا وأضحكنا سنين طويلة».

لم تكد تمر أسابيع قليلة على «نعي سمورة» إلا وصدم ندا بنبأ رحيل الفنانة دلال عبد العزيز، زوجة الراحل سمير غانم، وبطلة «أعمال ندا»، ليكتب الأخيرة تدوينة نعي قال فيها: «عندما رأيت دلال شعرت بأنني أمام موهبة تحتاج من يكتشفها أسندت اليها بطولة مسرحية أهلا يا دكتور، وبطولة مسلسل دعوني أعيش مع شريهان، التي كانت ما زالت تخطو أولى خطواتها في التمثيل، وقدمتها للسينما في فيلم يارب ولد مع فريد شوقي وسمير غانم، لقد فرضت دلال موهبتها، وأصبحت نجمة ساطعة عشقتها الجماهير، رحمها الله لقد لحقت بصديق عمري سمير غانم».

حرمان من «التكريم»

ورغم نجاح فيصل ندا في التأليف التلفزيوني والمسرحي والإذاعي، حيث قدم 155 عملا إبداعيا، فإنه لم يحصل على تكريم من الدولة، وهو ما ظهر على صفحته الشخصية على «الفيس بوك»، والذي تداول خلالها آراء محبيه من كونه لم يحصل على قدره من التكريم.

وإلى جانب الراحل سمير غانم، عمل ندا مع عدد من عظماء الفن المصري، مثل فريد شوقي، وعادل إمام، ويحيى الفخراني، وعزت العلايلي، ونور الشريف، وشادية، ومن أبرز أعماله «الحلال والحرام»، و«مين فينا الحرامي»، و«ذات الوجهين» و«البنت الحلوة الكدابة» و«من الحب ما قتل».

«دقيقة حداد» على مسارح مصر

من جانبها، نعت وزارة الثقافة المصرية الكاتب ندا، مشيرة إلى دوره الفني الكبير في تناول القضايا المجتمعية، وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية أن «جميع مسارح الدولة ستشهد الوقوف دقيقة حداد على روح الكاتب الراحل».

