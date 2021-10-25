أمي وأبوي تاج راسي

أعرب إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، عن دواعي سروره وبالغ سعادته واعتزازه بمناسبة تكريمه من قبل الهيئة الدولية للتسامح والهيئة العالمية لتبادل المعرفة، تقديراً لجهوده في مجال العمل الإنساني والاجتماعي والتطوعي والخيري في احتفالية تكريم «رواد الخليج لعام 2021م ــ النواخذة» ضمن كوكبة ونخبة من الرجالات والأبناء والشخصيات التي ساهمت في بناء الخليج في شتى المجالات، وذلك في الحفل الذي جرى تنظيمه في مملكة البحرين في أكتوبر 2021م. وتقدم البغلي لجميع القائمين على تنظيم حفل التكريم وفعالياته بأرفع معاني التقدير وأعلى أوسمة الامتنان، لتكريمهم وتقديرهم عمله. هذا، وأكد البغلي أن هذا التكريم وضعنا أمام تحد كبير ومسؤولية كبرى تجاه مواصلة وتعزيز العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الأهداف المنشودة في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت الحبيبة بشكل خاص، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، لتعود بالنفع على مختلف شرائح وأطياف المجتمع للنهوض بوطننا الحبيب، راجين للقائمين على الهيئة الدولية للتسامح والهيئة العالمية لتبادل المعرفة دوام التوفيق والسداد، وللكويت الحبيبة العز والأمان»، في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين - حفظه الله.

