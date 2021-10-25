أمي وأبوي تاج راسي

أكد الأديب عبدالله الفيلكاوي عضو رابطة الأدباء الكويتيين رئيس لجنة التحكيم والتقييم لمسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الشعبي والشعر الفصيح، أن انطلاق جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م وللسنة الخامسة عشرة على التوالي برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، كأحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، وبدعم متميز من العم إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس الإدارة لجميع فعالياتها وبرامجها وأنشطتها ومسابقاتها، تعتبر من الانجازات التي نفتخر بالمساهمة والمشاركة في فعالياتها كأدباء، لتعزيز العمل التطوعي والخيري والإنساني في المجتمع.

وأكد الفيلكاوي أن تعزيز فضيلة البر بجميع أشكالها بشكل عام، وبر الوالدين وبر كبار السن، بشكل خاص بين أفراد المجتمع من خلال الشعر تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء، بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين وذلك للسنة الخامسة على التوالي، حيث لمسنا حرص جميع أفراد المجتمع على المشاركة وتفاعلهم مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن الذين أخذت المبرة على عاتقها توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع جميع الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة.

وبين الفيلكاوي أن الجائزة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007م أنجزت الكثير من الفعاليات التي عززت الدور الانساني والاجتماعي بهدف نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة البر وبر الوالدين مؤكداً على أن انتشارها بين اطياف المجتمع الكويتي وزيادة الاقبال عليها وتنوع فعالياتها هو خير دليل على نجاحها واستمراريتها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة المختلفة بشكل عام، وفي مسابقة الشعر الفصيح والشعر الشعبي بشكل خاص.

مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي لعام 2021م

وذكر القيلكاوي أن جائزة البغلي للابن البار للشعر من الجوائز المتخصصة التي أتاحت الفرصة لجمهور الأدباء والمثقفين والمهتمين بكتابة ورواية ونظم الشعر الفصيح والشعر الشعبي للمشاركة بأعمالهم وقصائدهم الأدبية المختلفة، باعتبارهم يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، يعملون من خلال إبداعاتهم الأدبية ونظم وكتابة الشعر بترجمة فضيلة البر بجميع أشكاله في المجتمع، هذا واستعرض الفيلكاوي شروط وأحكام مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي وأحكامها شاكراً ثقة العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة المبرة واللجنة العليا للجائزة ورابطة الأدباء الكويتيين لاختياره لهذه المهمة التي سيسهم من خلالها مع أعضاء اللجنة بتعزيز فضيلة البر في المجتمع وتحقيق أهداف المبرة بالصورة المطلوبة.وأشار الفيلكاوي إلى أن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار أعلنت عن تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر لعام 2021م كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين، لتحقيق أهداف عدة تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت من خلال الشعر نوجزها فيما يأتي:

أولاً: تشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن.

ثانياً: توطيد وتقوية العلاقات الأسرية.

ثالثاً: توعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة.

رابعاً: تفعيل دور الإعلام تجاه قضايا بر الوالدين وبر كبار السن.

خامساً: تفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع.

سادساً: الاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية.

سابعاً: التشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن.

ثامناً: تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن.

تاسعاً: رد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد.

شروط المسابقة وأحكامها

1) أن لا يقل عمر المشترك عن (18) عاما.

2) أن يكون الشاعر المشارك كويتياً أو مقيماً في دولة الكويت.

3) أن يتناول الشاعر في قصيدته مظاهر بر الوالدين أو بر كبار السن

3) أن لا يقل عدد أبيات القصيدة المشاركة عن (10) أبيات , و لا يزيد عن (30) بيتاً.

4) تقدم نسختان إحداهما ورقية والأخرى الكترونية (فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة)

5) أن لا تكون القصيدة المشاركة قد فازت بمسابقات أخرى من قبل .

6) يحق لكل شاعر المشاركة بقصيدة واحدة، والنسخة الفائزة غير قابلة للرد.

7) يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر القصيدة الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية.

جوائز الفائزين لكل مسابقة

المركز الأول 500 د.ك.

المركز الثاني 300 د.ك.

المركز الثالث 200 د.ك.

وأكد االفيلكاوي أن المشاركة في مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي لعام 2021م بدأت في 1 أغسطس 2021م وتنتهي في 31 أكتوبر2021م من خلال الموقع الالكتروني لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للاين البار: Website www.albaghliaward.comحيث ان مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر تحتوي على استمارة مشاركة يجب على المشارك تعبئة هذا النموذج عبر الموقع الالكتروني والذي يحتوي على مجموعة من البيانات الشخصية للمشارك.

وكذلك بيانات خاصة عن اللوحة التي سيتم المشاركة فيها، كما بين الفيلكاوي أهم الإجراءات التي تقوم بها لجنة التحكيم والتقييم والتي تتكون من خبرات متخصصة في مجال الأدب والشعر بالتنسيق بين الرابطة والمبرة، لاختيار الفائزين في الجائزة والتي تتمثل في قيام اللجنة بعدد من الخطوات والإجراءات لتقييم الأعمال المشاركة بعد أن يتم تجميعها، حيث تقوم اللجنة بفرز الأعمال المستوفية لدراستها وتقييمها وفق معايير الجودة والتميز، والوقوف على بعض الجوانب فيها والتي تخص تقييم وواقعية ما قدم من بيانات من قبل المشاركين وهي مرحلة مهمه من مراحل التقييم والتحكيم.

وحث الفيلكاوي أفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في فعاليات الجائزة لعام 2021م، مبيناً أن عــدد المشاركين بجائــزة البغلــى للابــن البــار في الشعر الفصيح والشعر الشعبي لعام 2019م والتي انطبقت عليها شروط المسابقة بلغ عدد (20) عملاً مشاركاً حيث شارك الذكور بعدد (13) عملاً، في حين شاركت الإناث بعدد (7) أعمال، وبلغ عدد الذكور الفائزين (5) وعدد الاناث الفائزات (1)، و تشير الاحصائيات الى ان عدد المشاركين من الذكور بلغ ضعف عدد المشاركات من الإناث وبلغ عدد الفائزين من الذكور خمسة أضعاف عدد الفائزات من الإناث . عدد المشاركين و الفائزين بجائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي لعام 2019م

