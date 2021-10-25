أمي وأبوي تاج راسي

سعدت بتكريمي ضمن نخبة من الشخصيات الخليجية والكويتية من الذين خدموا أوطانهم وشعوبهم في مختلف المجالات في حفل تكريم رواد الخليج «نواخذة» 2021 م، الذي أقيم بالصالة الثقافية في منطقة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، بالتعاون بين «الهيئة العالمية لتبادل المعرفة» وهي جهة غير ربحية تركز على تدريب المعلمين والمعلمات لكيفية تعليم طفل اليوم، ومعرفة تقنيات التعامل، ولهم حوالي 150 مركزاً في الصين، و«الهيئة الدولية للتسامح «وهي هيئة غير ربحية ومقرها أيضاً الولايات المتحدة، وتركز على خلق جسور التعاون بين مختلف الثقافات.

أقيم الاحتفال تحت شعار «اللي ما له أول ما له تالي». وقد هدف إلى تسليط الضوء على الشخصيات التي ساهمت في بناء الخليج تعبيرا عن الشكر لهم، وضمت قائمة المكرمين 316 شخصية خليجية من رواد أعمال وأطباء وفنانين ومثقفين وناشطين في الأعمال الخيرية ورياضيين وأدباء وصحافيين وشعراء، وغير ذلك من المهن والمجالات، والذي حمل الكثير من معاني التكريم والتقدير لكل من ساهم ووضع بصمته في خدمة الناس ومجتمعه ووطنه في مختلف المجالات.

كان الحفل شاملاً وحقق أهدافه في تأصيل مبادرة التكريم والتقدير والتحفيز للجميع سواء للمكرمين أو بقية الأجيال الجديدة من الأبناء والشباب ليواصلوا عطاءهم ومساهماتهم في العمل بروح وهمّة ونشاط، بالإضافة إلى إن الحفل كان فرصة للتعارف والالتقاء مع الكثير من الإخوة المكرمين من دول الخليج وفي مختلف المجالات، وعزز الاحتفال وثائق التواصل بيننا لما فيه الخير، خصوصاً إننا نشكّل شعبا واحداً يجمعنا خليج الخير وأهداف مشتركة.

إن أهمية التكريم للرواد هو تحفيز الجيل الجديد للعمل والابداع والاقتداء بقدوات مشرفة وعريقة، حيث إن أجيال اليوم انبهروا بلغة التكنولوجيا وربما نسوا الموروث الثقافي، لذا فإننا نذكر ابناءنا بالذين بنوا الأمس الجميل وعانوا من أجل الوصول إلى ما وصلوا له، فهم حصاد اليوم، ولأن اليوم هو امتداد للأمس، وبذلك نخلق التمازج بين الجيلين: جيل الأصالة القديم، بجيل التكنولوجيا المعاصرة؛ من أجل أن نحادثهم بلغتهم.

إن الاعتراف بالفضل لا يأتي إلا من أهل الفضل، وتقدير الآخرين يكرس شيم العزة والشرف والإخلاص والعطاء، فهو تعبير إنساني عن أصالة المنبت وطيب الخلق ورجاحة الفكر، إذ كلما قدر المرء المساهمات والإنجازات؛ دفع الآخرين للتمثل بأصحابها واتّباع خطاهم، والتميز ربما عنهم بأفعال أكثر إبداعاً وتفرداً.

الشكر والتقدير للقائمين على هذا التكريم الذي أتى تثمينا لدورنا الريادي في العمل الاجتماعي والخيري وتقديم المبادرات التطوعية من خلال تأسيس «مبرة إبراهيم البغلي للابن البار» وتأسيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، هذا التكريم الذي حمل كثيرا من معاني التقدير لعملنا الإنساني والتطوعي، و لكل من أسهم ووضع بصمة في خدمة الناس ومجتمعه ووطنه في مختلف المجالات.

الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية والقائمة على احتضان هذا الحفل للدعم والمساندة، وهم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيسة هيئة الثقافة والاثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، والتقدير للجهتين المنظمة للفعالية وهم «الهيئة الدولية لتبادل المعرفة «والهيئة الدولية للتسامح».

تحية إلى رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبد الحميد الرميثي، ولكل القائمين على تنظيم هذا الحفل وكل من ساهم في هذا التكريم، كل الشكر والتقدير للجميع، متمنياً استمرار تلك المبادرات التكريمية؛ تجسيدا للحمة الخليجية وتعزيزا للأهداف الخيرَة التي ينشدها الجميع نحو مزيد من العطاء والإبداع.

مع خالص التهاني والتقدير إلى الأخ العزيز جواد بوخمسين أحد المكرمين البارزين في هذا الحفل والذي نعتز ونقدر دوره البارز في دعم عملنا إعلاميا من خلال جريدة «النهار» الغراء، والتي جرى تخصيص صفحة أسبوعية فيها، تتناول العمل الاجتماعي التطوعي والخيري، الامر الذي يؤكد إيماننا المشترك في تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص والحكومي. والشكر موصول لجميع الرواد المكرمين أصحاب العطاءات والمبادرات في شتى المجالات الذين ساهموا في بناء ونهضة الخليج، وأعاننا الله واياكم على ما فيه خدمة و رفعة وصلاح خليج الخير، وبلدنا الكويت الحبيب تحت قيادة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله.

