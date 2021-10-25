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أحيت الفنانة اللبنانية إليسا أول حفل غنائي لها في العراق على مسرح سندباد لاند حيث انتشرت صور وفيديوهات عدة من الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي وحرصت إليسا في بداية حفلها على إلقاء كلمة للعراقيين، أكدت فيها أن من بين أمنيات حياتها أن تغني في بغداد وتحققت اليوم.

وتابعت ان شعب العراق يمتلك طاقة عالية، وأتمنى أن تعود الحياة للعراق، وأن يكون حفلها سهرة

جميلة، وبداية لسهرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وانبسطوا قدر الإمكان، مؤكدة أن لديها ضعفاً تجاه الشعب العراقي بسبب تشابهه معها هي وبلدها في المعاناة.

ونشرت إليسا فيديو بعد الحفل عبر حسابها على الانستغرام، وعلقت عليه قائلة: من أجمل الحفلات شكرًا بغداد. وعن شائعة ارتدائها درعاً واقية من الرصاص، قالت زيارتي إلى بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واق ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية. كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة. وحفل إليسا في بغداد هو بداية لمهرجان فني كبير ينظم في العراق وسينطلق الأربعاء الموافق 17 نوفمبر المقبل ولمدة شهر، وتشرف عليه وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وبرعاية مباشرة من وزير الثقافة، الدكتور حسن ناظم، وفق وكالة الأنباء العراقية. وسيكرم المهرجان 120 فنانا من مصر والعراق ودول عربية وإقليمية تقديرا لأعمالهم التي عرضت في العام الحالي، من بينهم مصطفى قمر ومحمد هنيدي ومحمد سعد وداليا البحيري وماجد المصري وماجد المهندس، ومحمد هداد.

