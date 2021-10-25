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أشادت وزارة الإعلام أمس الأحد بفوز الكويت بأربع جوائز متنوعة في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون في دورته الـ 21 الذي اختتم أخيرا في تونس، ونظمه اتحاد إذاعات الدول العربية تحت شعار دورة التواصل والتجديد.

ونقلت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح صحافي تهنئة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لقياديي ومنتسبي قطاع الإذاعة والتلفزيون بالوزارة وجميع العاملين بالحقل الإعلامي الكويتي بما تحقَّق من جوائز مستحقة تضاف إلى السجل المشرف للاعلام الكويتي في مختلف المسابقات.

وقالت مراد إن هذا الفوز يعكس تميز وريادة الكفاءات الكويتية والجهاز الاعلامي في الكويت، مؤكدة أن تفوق الاعلام الكويتي المستمر يأتي نتاجا للدعم المتواصل الذي يحظى به من قبل القيادة السياسية في البلاد الذي يتجسد بمواكبة التطور الإعلامي العالمي وتهيئة العنصر الوطني ودفعه نحو الإنجاز والتميز.

وجاءت حصيلة الكويت من الجوائز عبر البرنامج الإذاعي آباؤنا بعد التحية من إنتاج إذاعة الكويت

حيث فاز بالمركز الأول عن فئة برامج الأسرة والطفل في حين نال البرنامج الإذاعي حياتنا العلمية من إنتاج إذاعة الكويت أيضا المركز الثاني في فئة البرامج العلمية.

وعلى صعيد مسابقات التلفزيون فاز برنامج ماذا بعد المخدرات من إنتاج تلفزيون الكويت بالجائزة الأولى لمسابقة البرنامج الحواري

كما حصد برنامج استوديو الأطفال من إنتاج تلفزيون الكويت الجائزة الأولى ضمن فئة برامج الأطفال.

