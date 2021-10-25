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لما كانت الأزياء المسرحية والماكياج السينمائي (ماكياج المؤثرات الخاصة) من العناصر الفنية الجوهرية لاكتمال أي عرض مسرحي، حرصت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية (لابا) على تقديم ورشتي عمل متخصصتين في هذا المجال، وذلك في سياق فعاليات برنامج الملاذ المسرحي بنسخته الثالثة استكمالًا لورش عمل مختبر السينوغرافيا بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، قدمت كل من مصممة الأزياء الدرامية د. ابتسام الحمادي والفنانة الأميركية كايتي راميريز ورشتي عمل استثنائيتين في تصميم الأزياء المسرحية والماكياج السينمائي (ماكياج المؤثرات الخاصة)، بما يلبّي تطلّعات الفئة الشبابية في كلّ من الكويت والعالم العربي.

اختصرت د. الحمادي أهم المحاور التي تناولتها ورشتها، قائلةً: جرى التعرف على فلسفة تصميم الأزياء ودراسة كيفية تصميم الأزياء المسرحية بشكلٍ معاصر من خلال علم الدلالات. كما جرى اختيار شخصية من روّاد المسرح العالمي، بهدف تحفيز كلّ متدرّبة على استخدام مخيّلتها في تصميم الشخصية المذكورة وفق منظومة ومعايير محدّدة ترتبط بتلك الشخصية وبأبعادها المختلفة، أضف إلى توظيف كلّ جزء في التصميم من أجل خدمة الخط الدرامي.

وأشادت بتفاعل المتدرّبات منذ اليوم الأول للورشة، ما ساهم في إضافة نقاطٍ عديدة تمحورت حول كيفية التعامل مع النص واستخراج الشخصية وتجسيدها على خشبة المسرح. وقد تخلّل الورشة عرض أكثر من مسرحية، بهدف ترجمة المفاهيم النظرية على أرض الواقع، ما أتاح لكلّ متدرّبة اكتشاف مواهبها في مجال تصميم الأزياء، كما قدرتها على الإبداع والعطاء. فكان أن الورشة أثمرت تصاميم غاية في الروعة خلال فترةٍ زمنية قصيرة.

أمّا ورشة مكياج المؤثرات الخاصة، فتولّت الفنانة الأميركية كايتي راميريز تقديمها أونلاين عبر تطبيق زوم (Zoom) بمعدّل 10 ساعات تدريبيّة وهي متخصّصة في تدريب أشهر فنّاني المكياج العالميّين، المبدعين في مجال المكياج المسرحي والسينمائي، وأشادت بما خلصت إليه الورشة من نتائج إيجابية مشجّعة، وقالت: كانت تجربة مميّزة، وكنتُ على يقينٍ بأنّني أمام متدرّباتٍ يمتلكْنَ من القدرات ما يؤهّلهنّ لأن يصبحن مدرّبات مؤثّرات في مجتمعاتهنّ أو فنّانات مكياج عالميّات. وأنا على ثقة بقدرتهنّ على تحقيق ذلك. وتابعت في حديثها: ركّزتُ في الورشة على مكياج التصوير والسينما وكيفية استخدام الأدوات والمعدّات بطريقةٍ صحيحة. كما شدّدتُ على أهمية نظافة المعدات المستخدمة والحرص على الصحة العامة، تفاديا لنقل أيّ عدوى أو مرض، لا سيّما خلال جائحة كورونا، وبالتالي احترام الزبائن وإتقان أسلوب التعامل معهم. وإذ كشفت الفنانة الأميركية أنّ مجال المكياج واسعٌ ومتشعّبٌ، فلا يزال هناك الكثير من المهارات والتقنيات الإبداعية التي يمكنني تقديمها، سواء في كيفية وضع مكياج الأعراس أو مكياج الأفلام أو التلفزيون، كما الأخذ بعين الاعتبار الفئة العمرية وموقع التصوير، وأبدت إعجابها وفخرها بـ النتائج المثمرة والمبهرة التي اختزلتها الأعمال النهائية للمشاركات، علمًا بأنّ التدريب شمل حجمًا هائلًا من المعلومات في غضون أيامٍ وساعاتٍ معدودة.

وفي حين أكّدت رغبتها واستعدادها للمشاركة في فرصٍ تدريبية إضافية مع أكاديمية لابا، فقد أشادت بما وفّرته الأكاديمية خلال الورشة

من جهودٍ وإمكاناتٍ عالية ساهمت في تنمية المواهب والأعمال الريادية في الكويت.

