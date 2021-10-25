عربيات ودوليات

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أن الولايات المتحدة والعالم يقفان الآن عند «نقطة تحول». واشار أوباما من مدينة ريتشموند خلال ظهور انتخابي قبل إجراء انتخابات حاكم ولاية فرجينيا، الى تيار يمارس «سياسة الانحطاط والانقسام والصراع.. لكن الخبر السار هو أن هناك طريقة أخرى يمكننا من خلالها أن نتعاون ونحل المشاكل الكبيرة بذلك»، مشيرا إلى أن هذا قرار « سيحدد ليس فقط مسار السنوات المقبلة، ولكن أيضا العقود المقبلة من تاريخ البشرية». واعتبر أوباما ان الأمر يتعلق بتحديد نوع الديموقراطية التي سيرثها الجيل المقبل. وحذر الرئيس الأسبق من «العودة إلى الفوضى التي تسببت في الكثير من الأضرار».

