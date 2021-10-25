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بغداد- الوكالات: حاول أنصار الكتل السياسية الخاسرة في الانتخابات التشريعية العراقية اقتحام المنطقة الخضراء احتجاجا على رفض مفوضية الانتخابات الاستجابة لمطالبهم، وفقا ما أفاد مصدر أمني فيما هددت ميليشيات اخرى باللجوء الى السلاح اذا لم تتغير نتائج الانتخابات.

وقال المصدر إن السفارة الأميركية أطلقت صافرات الإنذار بالتزامن مع تقدم المتظاهرين. وأضاف أن عناصر الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، منعت المتظاهرين من عبور الحاجز الأمني أثناء محاولاتهم الدخول الى المنطقة. كما أغلقت القوات الأمنية العراقية الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء بالكامل لمنع الوصول إليها.

وكانت اللجنة التنظيمية لاعتصامات أنصار أحزاب سياسية عراقية رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، أمهلت مفوضية الانتخابات 72 ساعة من مساء الجمعة الماضي، لاسترجاع ما وصفتها بالأصوات المسروقة. وحذرت اللجنة من أن المعتصمين سيتخذون الإجراءات التي يرونها مناسبة لاسترجاع حقهم المنهوب ودعت جماهيرها لما سمته المرابطة والثبات.

وتعقد القوى الشيعية العراقية اجتماعا لبحث أزمة نتائج الاقتراع، بعدما هددت ميليشيا حزب الله باستخدام السلاح واشار مكتب رئيس تحالف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي في بيان إلى ان الاجتماع سيناقش ايضا الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي مؤكدا ان الاجتماع سيكون لاجل حل الازمة وليس تحالفا سياسيا .

ويتصدر المعترضين على الانتخابات، أنصار تحالف الفتح المدعوم من إيران الذي يضم فصائل في الحشد الشعبي والذي يقوده هادي العامري. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعدا فقط في البرلمان العراقي المكون من 329 مقعدا، فيما كانت حصته 47 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وندد قياديون في تحالف الفتح بـتزوير في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما يتوقع أن تنشر النتائج النهائية خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة.

في المقابل أوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بردّ غالبية الطعون لعدم استيفائها الشروط. وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات العراقية عماد جميل إن المفوضية نظرت في 816 طعنا من مجموع 1436. وأضاف أن مجلس المفوضين التابع لمفوضية الانتخابات أوصى برد 790 طعنا لعدم استيفائها الشروط والأدلة والإثباتات، وقبل 26 طعنا منها فقط.

