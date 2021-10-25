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الخرطوم - الوكالات: أقدم سودانيون يعتصمون منذ الأسبوع الماضي بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم امس على إغلاق الطرق وسط العاصمة السودانية. كما أضرموا النيران في الإطارات بأحد الشوارع. ويأتي التصعيد بعد يوم من لقاء المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان شركاء المرحلة الانتقالية في البلاد، وصدور بيانات متضاربة عكست عدم التوافق على حل للأزمة المستمرة. وأغلق المعتصمون وهم من أنصار تحالف قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني الذين يطالبون بحل الحكومة وتوسيع المشاركة في ترتيبات الفترة الانتقالية، شوارع القصر والجامعة والنيل كليا أو جزئيا، وهي من أهم الطرق في الخرطوم. وشمل الإغلاق أيضا جسر المَك نمر الرابط بين وسط الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري، وأضرم المعتصمون النيران في إطارات السيارات بشارع النيل، بينما انتشرت الشرطة بصورة مكثفة في الشوارع الجانبية. وأدى إغلاق الطرق إلى ازدحام شديد في حركة السيارات في أغلب شوارع العاصمة، خاصة في الطرق الرئيسة المؤدية إلى وسط الخرطوم. وأفاد شهود عيان بأن الشرطة انتشرت بصورة مكثفة في الشوارع الجانبية وسط الخرطوم، في تزامن مع إغلاق الطرق وجسر المك نمر.

كما جاء هذا التصعيد بعد تحذير قوى إعلان الحرية والتغيير خلال في مؤتمر صحافي حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله، من انقلاب زاحف في البلاد، وتجديد دعمها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقال ياسر عرمان عضو المجلس القيادي في تلك القوى التي أطلقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 نجدد الثقة بالحكومة ورئيسها. كما اعتبر أن الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف في وقت يغلق محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيس شرق البلاد وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاما منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي، للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة بعد حل الحالية.

وكان رئيس الحكومة نفى السبت موافقته على إجراء تعديل وزاري، أو إجراء تغيير في السلطات الانتقالية، في وقت تتزايد شائعات حول ذلك منذ أيام. وفي سياق متصل، أدانت وزارة الثقافة والإعلام محاولة اقتحام مقر وكالة السودان للأنباء السبت ومنع انعقاد مؤتمر صحافي لـقوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي كما أدانت محاولة إغلاق المدخل الجنوبي للوزارة. من جهتها، قالت قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني إن المجموعة التي اقتحمت مقر وكالة السودان للأنباء لا علاقة لها باعتصام القصر الرئاسي. وأوضحت في بيان أنها تدعو إلى احترام الرأي والرأي الآخر والمقارعة بالحجة، وتدين بشدة كبت الآخرين ومضايقتهم، وتتمنى ألا تحدث مثل هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع السوداني.

