عربيات ودوليات

كشفت إحصاءات رسمية ووقائع على الأرض ارتفاع اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين وممارستهم الإرهاب على المزارعين الفلسطينيين وأشجار الزيتون، وتحديدا خلال الموسم الحالي الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري ويستمر أكثر من شهر في عموم فلسطين.

وشهدت قرية بورين (قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية) النصيب الأكبر من الاعتداءات التي يشنها مستوطنو يتسهار المعروفون بتطرفهم وعنفهم ضد الفلسطينيين حيث وثّق نمر عيسى 7 اعتداءات بين أكثر من 50 طالت قريته منذ بدء الموسم. وتجثم يتسهار ومستوطنتا براخاه وجفعات رونين فوق أراضي قرية بورين، وتصادر أكثر من 15 ألف دونم منها ويقطنها مستوطنون متطرفون يستهدفون 6 قرى فلسطينية جنوب نابلس، أبرزها حوارة وعوريف.

وتعزل المستوطنات وجدار الفصل العنصري الإسرائيلي أكثر من 600 ألف شجرة زيتون تتوزع على 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، ما يُضعف إنتاج المحصول العام لزيت الزيتون الفلسطيني بنسبة تزيد على 5%.

الفزعة

وعبر جماعات منظمة وتحت مسميات عدة كـشباب التلال أو عصابات تدفيع الثمن يشن المستوطنون المسلحون هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين مباشرة، غير مكتفين بما يحدثونه من تخريب في أرضهم وزراعتهم. وينفذ المستوطنون عدوانهم بحماية من جيش الاحتلال وبدعم رسمي ومالي من الحكومة الإسرائيلية التي ترفض مساءلتهم أو محاكمتهم وهو ما يراه مسؤولون ونشطاء فلسطينيون في مقاومة الاستيطان إرهابا منظما وعداءً يمارسه المستوطنون طوال العام، وإن ظهر كثيفا خلال موسم الزيتون.

ويقول الناشط في لجان المقاومة الشعبية منذر عميرة إنه على خلفية إرهاب المستوطنين وهجماتهم أطلقت المقاومة الشعبية وللعام الثاني على التوالي فعاليات الفزعة؛ وهي مبادرة فلسطينية لمساندة المزارعين في أراضيهم قرب المستوطنات والمناطق الساخنة وتميَّزت الفزع هذا العام بعشرات المتطوعين الفلسطينيين بالإضافة إلى المتضامنين الأجانب الذين غابوا بسبب كورونا. ووفرت المبادرة كذلك خطّا ساخنا للرد السريع وتسيير دوريات بالمناطق الخطرة والأكثر هدفا للمستوطنين للتصدي جسديا لأي عدوان مباغت على المزارعين إضافة إلى توثيق جرائم المستوطنين بغرض محاكمتهم دوليا. وقال عميرة نسعى لتشكيل فزعة بكل قرية ومدينة من أبنائها. ووصلت اعتداءات المستوطنين وفق المصادر الإسرائيلية إلى 363 اعتداءً عام 2019، و507 في 2020، وبلغت 416 حتى النصف الأول من العام الحالي وتنوعت بين تخريب السيارات والممتلكات وحرق المنازل وقلع الأشجار والاعتداءات الجسدية. ويؤكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) وليد عساف أن جرائم المستوطنين تضاعفت هذا العام عن سابقه بنسبة 150% وتركزت في وسط الضفة الغربية وشمالها. ويقول عسَّاف إن هناك وحدات مدنية تعد 6500 مستوطن منظم تدفع لهم حكومة الاحتلال أجورا لتنفيذ مخططاتهم التوسعية على الأرض الفلسطينية، وتمدهم بخدمات البنية التحتية لإقامة المشاريع الزراعية والصناعية الاستيطانية.

فتوى الحاخام

ويجمع عميرة وعساف على أن استهداف المستوطنين شجر الزيتون ليس عبثا، بل لحقدهم على هذه الشجرة التي يرتبط بها الفلسطيني دينيا وثقافيا واقتصاديا، كما أنها شجرة معمّرة وتعد دليلا على تاريخ الفلسطينيين في أرضهم منذ آلاف السنين، فلو غاب صاحبها رغما عنه، تبقى شاهدا وتحفظ حقه وأرضه التي يريدون اجتثاثه منها.

وهناك بعد ديني يتحدّث عنه الباحث في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، وهو أن الزيتون كلمة شبه منعدمة في أسفار العهد القديم وذُكرت مرة واحدة في إشارة إلى مكان جبل الزيتون بالقدس في حين ذُكر الزيتون في القرآن الكريم بمطلع سورة التين، وفيها دلالة إلى أرض فلسطين كمنبت للزيتون.

في المقابل، يُنسب للحاخام الصهيوني الأكبر عوفاديا يوسيف حثّه على سرقة محصول الزيتون الفلسطيني، كجزء من العقيدة اليهودية. وجاء في فتوى قديمة له لولانا نحن (اليهود) لما نزل المطر، ولما نبت الزرع، ولا يعقل أن يأتينا المطر، ويأخذ الأشرار (يقصد الفلسطينيين) ثمار الزيتون ويصنعون منه الزيت. وشرّعت هذه الفتوى للمستوطنين شن هجمات عنيفة على شجرة الزيتون الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية خاصة، لحرمان أصحابها من زيتها.

