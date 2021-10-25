عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن طالبان صادرت منازل وأراضٍ لآلاف الأفغان في شمال وجنوب البلاد في عقاب جماعي محرم بموجب القانون الدولي، وفق المنظمة.

وقالت المنظمة إن عمليات الإخلاء طالت أفرادا من طائفة الهزارة الشيعية، كما طالت أفغانا كانوا على صلة بالحكومة السابقة وأعادت الحركة توزيع الأراضي والمنازل المصادرة على موالين لها. وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري سجلت في خمس مقاطعات، بما في ذلك قندهار وهلمند وأوروزغان في الجنوب، ودايكوندي في الوسط، ومقاطعة بلخ الشمالية.

ودون أن تمنحهم فرصة لإثبات مليكتهم القانونية للأراضي والمنازل أمرت طالبان العديد من الأسر بمغادرة منازلهم وأراضيهم محذرة إياهم من العواقب في حال لم يمتثلوا للقرار.

وقالت باتريشيا غوسمان، المديرة المساعدة لشؤون آسيا في المنظمة تقوم طالبان بإخلاء الهزارة وغيرهم بالقوة على أساس العرق أو الرأي السياسي لمكافأة مؤيديها وأضافت أن عمليات الإخلاء التي تتم بالتهديد باستخدام القوة ودون أي إجراءات قانونية، هي انتهاكات خطيرة ترقى إلى العقاب الجماعي.

وقال سكان منطقة ناوميش في ولاية هلمند للمنظمة إن طالبان أصدرت رسالة إلى 400 عائلة على الأقل في أواخر سبتمبر تأمرهم فيها بالمغادرة. وبسبب ضيق الوقت، لم تتمكن الأسر من أخذ أمتعتها أو إنهاء حصاد محاصيلها. وقال أحد السكان إن طالبان اعتقلت ستة رجال حاولوا الطعن في الأمر، ولا يزال أربعة منهم رهن الاحتجاز.

وتعهدت طالبان بإقامة نظام حكم يشمل جميع الأفغان لكن المجتمع الدولي يشكك في ذلك.

ويشكّل الشيعة نحو 20% من سكان أفغانستان وهم بغالبيتهم من عرقية الهزارة التي اضطهدت طيلة عقود.

على صعيد آخر أعلنت حكومة طالبان أن عملية تشكيل جيش أفغاني جديد قد بدأت. وفي وقت أطلقت فيه تعهدات بشأن حماية السيادة والحدود ومكافحة الإرهاب، تلقت السلطات في كابول وعودا اقتصادية من إيران. وقال وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة الملا محمد يعقوب مجاهد إن أراضي أفغانستان وأجواءها لن تستخدم ضد الآخرين. وكشف الوزير أنّ عملية تشكيل جيش قوي يدافع عن أرض أفغانستان وسيادتها قد بدأت بالفعل، وأضاف أن الحكومة تخطط لتزويد الجيش الأفغاني بأسلحة متقدمة وحديثة. وفي شأن آخر، نقل المتحدث باسم الخارجية الأفغانية عبدالقهار بَلْخي عن السفير الإيراني في كابل بهادور أمينيان جازي، قوله إن المشاكل الاقتصادية هي العدو المشترك للبلدين. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأفغانية أنّ السفير الإيراني جدد خلال لقائه وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي، استعداد إيران لمساعدة أفغانستان في مجالات الطاقة والنقل والتعدين والتجارة والصحة.

