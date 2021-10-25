عربيات ودوليات

دبي - الوكالات: حذر وزير سويدي وآخر باكستاني من أن أفغانستان ستسقط قريبا في فوضى ما لم يتصرف المجتمع الدولي بسرعة. وغرقت أفغانستان في أزمة بعد أن طردت حركة طالبان الحكومة التي يدعمها الغرب في أغسطس مما أدى إلى نهاية مفاجئة لمساعدات تقدر بمليارات الدولارات لاقتصادها المعتمد على المعونات.

وقال وزير التنمية السويدي، بير أولسون فريد، لوكالة «رويترز» في دبي إن «البلاد على شفا الانهيار وهذا الانهيار يأتي أسرع مما كنا نعتقد». وقال إن السقوط الاقتصادي الحر يمكن أن يوفر بيئة للجماعات الإرهابية لتزدهر بيد أن السويد لن توجه الأموال من خلال طالبان، وبدلا من ذلك ستعزز إسهاماتها الإنسانية من خلال جماعات المجتمع المدني الأفغانية. وقد أوقفت العديد من البلدان والمؤسسات المتعددة الأطراف المساعدات الإنمائية، رغم زيادة المساعدات الإنسانية منذ أغسطس، مترددة في إضفاء الشرعية على حكام أفغانستان الجدد.

من جهته قال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري إن التعامل المباشر مع طالبان هو السبيل الوحيد لمنع وقوع كارثة إنسانية، ودعا إلى الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج. وقال في دبي «هل سندفع أفغانستان إلى الفوضى أم سنحاول تحقيق الاستقرار في البلاد؟». وقال إن المشاركة ستشجع أيضا على حماية حقوق الإنسان وإنشاء حكومة دستورية شاملة للجميع.

وقال الوزير السويدي إن طالبان فشلت حتى الآن في إثبات أنها تخلت عن السياسات القمعية التي ميزت فترة حكمها السابقة من 1996 إلى 2001. إلا أن الوزير الباكستاني قال إن الوقت قد حان لوضع إطار للاعتراف الرسمي بالحكام الجدد في أفغانستان وإزالة عقوبات الأمم المتحدة على أعضاء طالبان بمن فيهم بعض أعضاء الحكومة الجديدة.

