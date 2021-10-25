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واشنطن - الوكالات: كشفت استطلاعات الرأي أن الرئيس جو بايدن يعاني من انخفاض كبير في نسبة التأييد له منذ بداية ولايته أكثر من أي رئيس أميركي آخر منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لـفوكس نيوز الأميركية. وأظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة غالوب، أن تصنيف تأييد بايدن انخفض من 56% في الربع الأول إلى 44.7% في الربع الثالث، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 11. 3% لم يشهده أي رئيس منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب غالوب، فإن هذا التراجع البالغ 11 نقطة هو الأكبر من أي رئيس سابق سجل بين الربعين الأول والثالث، على الرغم من أنه مشابه لتلك الخاصة بآخر ثلاثة رؤساء ديموقراطيين - باراك أوباما (عشر نقاط) وبيل كلينتون (سبع نقاط) وجيمي كارتر (تسع نقاط). وبدأ تصنيف قبول بايدن في الانخفاض بشكل كبير خلال الصيف مع استمرار الكفاح ضد وباء الفيروس التاجي والقيود التي وضعها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك بايدن الذي واجه انتقادات واسعة النطاق لفرضه تفويضات لقاحات فيدرالية منها فصل الموظفين الذين يرفضون اللقاح. وتراجعت موافقة الرئيس أكثر في سبتمبر بعد انسحابه الفوضوي من أفغانستان الذي أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وترك العديد من الأميركيين في أفغانستان، على الرغم من وعود إدارته بأن ذلك لن يحدث.

