عربيات ودوليات

كالنار في الهشيم انتشرت صورة لقائد الجيش الأفغاني السابق، الجنرال هيبت الله علي زاي، جالساً على أحد الأرصفة في الولايات المتحدة. وأشعلت صورة القائد العسكري الرفيع في مخيم للاجئين في فيرجينيا جدلا واسعا بين الأفغان، لا سيما أنه عُيّن قبل أسبوع واحد من سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول. وقد وعد حينها بربح الحرب، راسما صورة وردية عن الأوضاع الأمنية. إلا أنه ما إن دق الخطر أبواب مقره ومراكز الحكومة حتى فر هاربا خارج البلاد. ورسم انهيار القوات الأمنية السريع تساؤلات حول مليارات الدولارت التي صرفت من أجل تأهيل الجيش الأفغاني، على مدى حوالي 20 سنة.. والنتيجة ما تنطق به الصورة!