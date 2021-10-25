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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في دار يمامة ظهر أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعضو مجلس الامة د. عبيد الوسمي.

وبناء على تكليف صاحب السمو أمير البلاد عقد في قصر بيان صباح امس اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح صحافي امس: بمقتضى التكليف الأميري لرؤساء السلطات الثلاث اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت



المحكومين في قضايا عدة خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو، فقد باشرنا عملنا بعقد أول اجتماع صباح اليوم (امس) لبحث موضوع التكليف. واضاف: تم وضع خطة عمل للانتهاء من تنفيذ التكليف السامي بأسرع وقت ممكن، وتسعى اللجنة إلى رفع أول تقرير لها الى سمو الأمير خلال أسبوعين من تاريخ بدء دور الانعقاد القادم، وكلي أمل وتفاؤل بأنه لن يكون إلا الخير إن شاء الله. وعلى وقع بوادر لفتح صفحة جديدة يلفها الاستقرار السياسي، يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد غدا دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال 16 لمجلس الأمة. وبالأمس قفزت الى العلن مظاهر التهدئة ومد يد التعاون مع السلطة التنفيذية وعربون المصالحة التي كانت جلية في البيان الذي اصدره النواب السابقون والناشطون السياسيون المتواجدون في تركيا، وأكدوا فيه تقديرهم وشكرهم لسمو الأمير على العفو عنهم. وأضافوا: نقدر توصيات لجنة الحوار الوطني، ونؤكد ان تطبيق تلك التوصيات كفيل بتخفيف حدة التوتر السياسي وندعو النواب للتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور سمو الأمير والمشاركة باللجان بفاعلية. وعطفا على ذلك، أعلن النائب مساعد العارضي سحب استجوابه المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ‏امتثالاً للتوجيهات السامية الداعية الى تحقيق المصالحة الوطنية واستجابة لبيان المهجرين للتهدئة ودعماً لاقرار العفو، مع التمسك بحق المساءلة. وفي أول توضيح لما جاء في الحوار الوطني كشف النائب د.حسن جوهر ان التزام المشاركين في الحوار الصمت جاء بناء على رغبة سمو الأمير. وأضاف: لم نناقش استراتيجية الحرب العالمية الثالثة ولا ما يخص الشأن السيادي الكويتي بل ناقشنا هموم وهواجس الكويتيين والطريق لبناء مستقبل الوطن وما يحقق الاستقرار السياسي للكويت. وأكد جوهر ما نشرته النهار في عدد سابق في عدم طرح اسماء محددة للعفو، حيث قال لم نقترح وليس من حقنا ان نقترح اسماء لسمو الأمير بشأن العفو لافتا الى عدم وجود شروط أو تنازلات لتمرير العفو مثل الضرائب او الدين العام أو التحصين. وشدد على أن الفضل في العفو يرجع إلى سمو الأمير وحده وإلى الارادة الشعبية، فلا أحد يسترزق أو يتسلق على سلم العفو، مؤكدا أن قطار العفو ركب السكة بإجماع الكويتيين قيادة وشعبا، وأنا متفائل بان يكون العفو عنوانا للمصالحة الوطنية. ولفت الى انه في حال استقال رئيس الوزراء فإن الاستجوابات المقدمة له ولوزرائه تسقط من جدول الأعمال، وإن لم تحصل الاستقالة فإن على المجلس اعتبار التأجيل المزمع كالعدم، مضيفا انه اذا لم يتم سحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الحكومة فإن موقفي وكتلة الـ 31 مستمر في عدم عقد جلسات قبل صعوده المنصة. من جانب آخر قال جوهر ان هناك مبادرات ومساعي لتجاوز الخلاف في كتلة ال 31 لأن ثوابتنا قادرة على لمّ الشمل مجددا. مضيفا ان الالتزام بالدستور ومحاربة الفساد هو ما يفرض تماسك الكتلة ومن يرد التنصل من هذه المبادئ الله معاه. وفيما يسعى جوهر وآخرون الى توحيد كتلة الـ31 رفع النائب عبيد الوسمي السقف في انتقاد النواب الذين لم يوقعوا على كتاب الالتماس، اذ علق على بيان تركيا بقوله انه بعد بيان اصحاب الشأن المباشرين ومن هم في ظروفهم، وبعد بيان الـ 40 نائبا واستجابة الامير حفظه الله له فإنه لن يقبل من قلة ان تفسد على الشعب وسلطاته وقيادته تفويت فرصة بناء الكويت الجديدة.