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يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الإثنين متوجها الى المملكة العربية السعودية لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض.

من جانب آخر أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن ترحيب الكويت بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن وندد خلاله بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية.

وأوضحت الوزارة أن هذا البيان يؤكد استشعار المجلس للتهديد الذي تمثله الممارسات الحوثية على أمن واستقرار المنطقة ودولها ويضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق كما يؤكد الأهمية التي يوليها المجلس لأزمة اليمن وضرورة الوصول إلى حل سياسي لها ويدفع ميليشيا الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنها جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ومبادراتها في سبيل الوصول إلى الحل السياسي الشامل والمنشود للأزمة اليمنية.

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص الشكر ‏للدول الأعضاء في مجلس الأمن لاضطلاعهم بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعمهم إنهاء الأزمة اليمنية.

