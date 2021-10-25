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وافقت لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية بالاجماع أمس على قانون الحقوق المدنية لتلك الفئة.

وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة إن اللجنة وافقت باجماع الحضور على القانون ليدرج على جدول أعمال المجلس متمنيا من الحكومة والبرلمان التعاون لانهاء هذا الملف ولضمان الحقوق المدنية والانسانية لفئة غير محددي الجنسية. واضاف: ان القانون يعرف الشخص غير محدد الجنسية بأنه الذي لا يحمل



بطاقات مدنية جنسية أي دولة أخرى ويوجد في الكويت كفرد أو ضمن أفراد الأسرة، ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها. واشار الى ان القانون يتضمن أن تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحصر المعنيين به والمسجلين لديها ولدى اللجنة العليا للجنسية ومكتب الشهيد والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وتسجيل من لم يتم تسجيلهم بناء على ما يحملونه من مستندات ووثائق اثباتية. وأوضح الخليفة أن القانون ينص على منح بطاقة مدنية يحصل بموجبها الفرد على جميع الحقوق المدنية والاجتماعية من علاج مجاني وتعليم في جميع مراحل الدراسة، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة والجوازات المؤقتة، كما يسمح باللجوء لجميع المحاكم المختصة وتحرير وتوثيق الوكالات وعقود الزواج وحصر الارث وجميع ما يختص بالأحوال الشخصية. وأفاد بان اللجنة وافقت أيضا على اقتراحين برغبة تقدم بهما فيما يخص مساواة الأئمة والمؤذنين من فئة غير محددي الجنسية بأبناء مجلس التعاون من حيث الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة لافتا الى ان الاقتراح الآخر يقضي بمساواة المهندسين والفنيين من غير محددي الجنسية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالخليجيين في الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة.