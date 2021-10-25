وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة ظهر أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بدار يمامة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعضو مجلس الامة د. عبيد الوسمي المطيري.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بدار يمامة امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعضو مجلس الأمة د. عبيد المطيري.

واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

