دوليه

سجل جونزالو هيغواين، مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، هدفا وصنع 3 أخرى، كما أضاف شقيقه فيدريكو هدفا وصنع آخر، خلال فوز إنتر ميامي 5-1 على سنسيناتي، في دوري المحترفين الأميركي، أول من امس. وجاءت بقية أهداف إنتر ميامي بواسطة إنديانا فاسيليف ولويس مورجان وخوليان كارانزا، ليحقق الفريق فوزه الأول على الإطلاق في المسابقة بفارق أهداف. وصنع رودولفو بيزارو هدفين، ليواصل إنتر ميامي تفوقه على سنسيناتي ويفوز بذلك بالمواجهات الأربع بين الفريقين.

وبات إنتر ميامي يملك 39 نقطة من 31 مباراة في المركز العاشر، بينما يتذيل سينسناتي الترتيب وله 20 نقطة.

