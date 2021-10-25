دوليه

حقق مانشستر سيتي فوزاً عريضاً على برايتون 4-1، فيما عزز تشلسي صدارته بانتصاره الكبير على نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير بسباعية نظيفة بينها هاتريك لمايسون ماونت أول من امس على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في المرحلة التاسعة من الدوري الانكليزي والتي شهدت أيضا اكتساح واتفورد لإيفرتون 5-2.

وفي المباراة الأولى، عاقب مانشستر سيتي مضيفه برايتون باكتساحه 4-1 وحرمانه من تعزيز رصيده وبات قيد خسارة مركزه الرابع الذي يحتله مؤقتاً. وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة الـ 13 عبر الألماني إيلكاي غاندوغان، قبل أن يضاعف فيل فودين النتيجة بهدفين متتاليين (28 و31).

وقلّص أليكسيس ماكاليستر النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 81، غير أن البديل الجزائري رياض محرز عزز تقدم السيتي بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن ضائع (90+5).

وقال مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا بعد المباراة إن برايتون لعب بصورة ممتازة. قدمنا أداء جيداً في الشوط الأول. وأضاف أعتقد أن تسجيلنا أربعة أهداف، هو درس جيد بأن الفوز يكون حين تمتلك الكرة. عندما استحوذنا نجحنا في تقديم أداء جيد.

وفي المباراة الثانية، سجل ماونت (8 و85 من ركلة جزاء و90+1) وكالوم هودسون أودوي (18) وريس جيمس (42) وبن تشيلويل (57) وماكسيميليان جيمس أرونز (63 خطأ في مرمى فريقه) الأهداف. وحسم النادي اللندني الذي خاض المباراة في غياب مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بسبب الإصابة، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف أربعة في الثاني.

وهو الفوز الثالث تواليا لتشلسي والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي. في المقابل، مني نوريتش سيتي بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند نقطتين.

واكتسح واتفورد مضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة حُسمت نتيجتها في الدقائق العشر الأخيرة. وفي مباريات أخرى، تعادل نيوكاسل يونايتد مع مضيفه كريستال بالاس 1-1، فيما انتهت مباراة ليدز يونايتد وولفرهامبتون بالنتيجة نفسها، كما تعادل ساوثمبتون مع بيرنلي 2-2.

