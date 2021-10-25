دوليه

تابع بايرن ميونخ عروضه الهجومية القوية بقيادة قناصه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وألحق هزيمة قاسية بضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة أول من امس في الجولة التاسعة من الدوري الألماني. وحافظ بايرن على صدارته برصيد 22 نقطة مقابل 21 لدورتموند الفائز على أرمينيا بيليفلد خارج ملعبه 3-1. ورفع الفريق البافاري عدد أهدافه في الدوري المحلي إلى 33 هدفاً بعد مرور 9 مراحل وهو رقم قياسي في تاريخ البوندسليغا.

وللمباراة الثالثة توالياً نجح بايرن في تسجيل 4 أهداف على الأقل، بعد إلحاقه هزيمة نكراء بباير ليفركوزن أحد المرشحين لمنافسته على اللقب 5-1 في عقر دار الأخير الأحد الماضي، قبل أن يدك شباك بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة خارج ملعبه أيضاً في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

وعلى ملعب أليانز أرينا أكرم بايرن ضيفه هوفنهايم برباعية جديدة. خاض الفريق البافاري المباراة في غياب مدربه الشاب يوليان ناغلسمان المصاب بجائحة كوفيد-19 فلازم منزله لكنه كان يعطي تعليماته تباعاً للجهاز الفني طوال المباراة.

وافتتح سيرج غنابري التسجيل لبايرن عندما تلقى كرة من موسيالا وأطلقها في سقف الشباك مسجلاً هدفه السادس هذا الموسم (16). وتبادل ليفاندوفسكي الكرة مع توماس مولر قبل أن يعيدها الأخير إليه على مشارف المنطقة فأطلقها الأخير قوية في الشباك (30). وأضاف المهاجم البديل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثالث من مسافة قريبة (82) قبل أن يختتم البديل الآخر الفرنسي كينغسلي كومان مهرجان الأهداف مفتتحاً رصيده هذا الموسم (87).

ولم يتأثر بوروسيا دورتموند الذي يتخلف عن بايرن بنقطة واحدة بغياب هدافه هالاند وعاد بنقاط المباراة الثلاث من أرض أرمينيا بيليفليد بالفوز عليه بثلاثة أهداف.

وحقق لايبزيغ فوزاً عريضاً على غروثر فورث 4-1، وبقي فرايبورغ، الفريق وحيد الذي لم يخسر حتى الآن هذا الموسم (5 انتصارات و4 تعادلات)، بعودته ظافراً من فولفسبورغ بهدفين نظيفين رافعاً رصيده الى 19 نقطة في المركز الثالث. في المقابل، وبعد أن فاز في مبارياته الأربع الأولى مطلع الموسم الحالي وتصدره الترتيب، مني فولفسبورغ بخسارته الرابعة توالياً ليحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

