دوليه

سقط ليل بطل الموسم الماضي في فخ التعادل أمام ضيفه بريست 1-1 أول من أمس في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي. وافتتح ليل التسجيل عبر مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد (19)، وعادل بريست بواسطة رومان فيفر من ركلة حرة مباشرة (32). واستمرت بالتالي النتائج المخيبة لليل بعد خسارته في الدوري 0-1 أمام كليرمون الأسبوع الماضي، ثم تعادله السلبي مع إشبيلية الإسباني في دوري أبطال أوروبا. ورفع ليل رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً وصار رصيد بريست ست نقاط في المركز الثامن عشر مؤقتاً أيضاً. من جانب واصل نانت عروضه الجيدة في الآونة الأخيرة وتغلب على كليرمون 2-1. ورفع نانت رصيده إلى 17 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس مؤقتاً. وكان نانت تحاشى الهبوط إلى الدرجة الثانية نهاية الموسم الماضي لكن كتيبة المدرب أنطوان كومبواريه تقدم أداءً جيداً منذ مطلع الموسم الحالي.

