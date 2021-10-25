دوليه

عاد ميلووكي باكس حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه سان انتونيو سبيرز 121-111، في مباراة تألق خلالها نجمه كريس ميدلتون صاحب 28 نقطة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أول من امس.

وأضاف اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 21 نقطة لحامل اللقب الذي فرض سيطرته على الربع الاخير ليخرج فائزاً من المباراة، بعد يومين من خسارته أمام ميامي هيت 95-137. وقال ميدلتون فقط اعثر على طريقة للتعافي، مضيفاً إنها فقط الطريقة التي تتكيّف بها، وكيف تستجيب لذلك. أعتقد انه خلال هذه الأمسية وفي معظم الأحيان، كان الجهد في المكان المناسب. وساهم جرو هوليداي وبات كونوتون بـ 16 نقطة لكل منهما، فيما أضاف البديل جورج هيل 15 وغرايسون ألن 10.

