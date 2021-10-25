دوليه

فرط ريال مايوركا في فوز في المتناول على حساب مضيفه فالنسيا وسقط في فخ التعادل 2-2 في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع أول من امس في المرحلة العاشرة من بطولة إسبانيا.

وتقدم ريال مايوركا بهدفين نظيفين في الشوط الاول عبر أنخل لويس رودريغيس (32) والفرنسي مختار دياخابي (39 خطأ في مرمى فريقه)، وكان في طريقه إنهاء المباراة في مصلحة حتى الوقت بدل الضائع عندما نجح فالنسيا في تقليص الفارق عبر البرتغالي غونسالو غيديش (90+3) ثم سجل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر مدافعه الدولي خوسيه لويس غايا.

وأكمل ريال مايوركا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 54 اثر طرد لاعب وسط الكوري الجنوبي كانغ-إن لي لتلقيه الانذار الثاني. وهو التعادل الثالث لريال مايوركا هذا الموسم فرفع رصيده الى 12 نقطة في المركز الثاني عشر، والرابع لفالنسيا الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة تواليا ورفع رصيده الى 13 نقطة في المركز العاشر. وتغلب اتلتيك بلباو على فياريال 2-1.

سجل للفائز راوول غارسيا (14) واليكس بيرانغيه (82 من ركلة جزاء)، وللخاسر الفرنسي فرنسيس كوكلان (32). وسقط قادش على ارضه امام ديبورتيفو الافيس بهدفين نظيفين سجلهما جوزيلو (6 من ركلة جزاء و90+1). وتعادل التشي مع اسبانيول 2-2. سجل للاول لوكاس بوي (23) والارجنتيني داريو بينيديتو (84)، وللثاني مانو مورلانيس (51) وراوول دي توماس (52). وتختتم المرحلة اليوم بلقاء خيتافي مع سلتا فيغو.

