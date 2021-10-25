الأولى

اتفق عدد من النواب على ان يتولى النائب د. عبيد الوسمي والنائب د. عبدالله الطريجي تشكيل لجنة للتحقيق في الشبهات المالية وانحراف السلوك النيابي لبعض النواب الحاليين والسابقين. جاء ذلك خلال الاجتماع النيابي الذي عقد في ديوان النائب الوسمي وتم خلاله التوافق على تشكيل اللجنة مطلع دور الانعقاد المقبل الذي ينطلق غدا الثلاثاء. وقالت مصادر ان اللجنة ستضع بشكل قاطع حدا لأي انفلات في السلوك النيابي بقصد الاخلال بنظام المجلس او بعدم الامتثال لقرار المجلس منع اي نائب من الكلام والتوصية بتطبيق الجزاءات الواردة بالمادة 89 من اللائحة الداخلية التي قد تمتد الى الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة او الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد على أسبوعين. وكان النائب فرز الديحاني دعا النواب من كتلة الـ31 في ديوانه ليلة الاثنين لعقد الاجتماع التنسيقي لجلسة الافتتاح وانتخابات اللجان والشعبة البرلمانية ومكتب المجلس.