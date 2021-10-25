محلية

?

أجرى المنتخب الأولمبي أمس تدريباً مسائياً على ملعب نادي بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند استعداداً لخوض منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاماً)، وخضع اللاعبون أمس للمسحة الطبية وفقاً للبروتوكول الطبي المعمول به في أوزبكستان. وكان الجهاز الفني للأزرق بقيادة الإسباني كارلوس غونزاليس اختار 24 لاعباً للقائمة التي ستخوض التصفيات من ضمنهم الثلاثة المصابون بندر السلامة وناصر لافي وخالد صباح، على أن يستبعد لاعب واحد قبل يوم من المباراة التي ستجمعه مع بنغلادش بعد غد الأربعاء في الساعة الـ 01:00 بعد الظهر، وذلك بعد تغيير موعد المباريات لتصبح كلها في الساعة الـ 01:00 بعد الظهر نظراً لإقامة المباريات على ملعبين بدلاً من واحد.

ويبدأ الأزرق مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بنغلادس يوم الأربعاء المقبل، على أن يلتقي نظيره السعودي في الجولة الثانية يوم 30 أكتوبر الجاري، ويختتم منافسات المجموعة بمواجهة أوزبكستان المضيفة يوم 2 نوفمبر في الجولة الثالثة والأخيرة.

وكان المنتخب الأولمبي أقام معسكراً تدريبياً في الدوحة لمدة 10 أيام وخاض خلاله مباراتين وديتين مع نظيره القطري، فاز في الأولى بهدف دون رد سجله يوسف الرشيدي، وتعادل في الثانية بهدفين مقابل هدفين سجلهما عيد الرشيدي. وجاء المعسكر فور خروج الأزرق الأولمبي من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية التي استضافتها مدينتا الخبر والدمام وأحرز لقبها المنتخب الأردني. وخرج الأزرق من الدور الأول للبطولة بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة بنقطتين جمعهما من التعادل مع عمان واليمن، وخسارة من الأردن.

