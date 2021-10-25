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أكد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي استعدادات النادي وجهوزيته لتنظيم بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى للرماية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل والتي ستكون تدشينا لموسمه الرياضي المحلي 2021/2022.

وقال العتيبي في المؤتمر الصحافي الذي أقيم أول من أمس بمقر النادي بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الاولمبي إن البطولة تشمل إقامة مسابقات في رمايات (المسدس) و(البندقية) و(تراب) و(سكيت) و(القوس والسهم) لفئات الرجال والسيدات والناشئين. وأوضح أن النادي أضاف للمسابقة هذا العام منافسات خاصة لذوي الاعاقة بهدف دعم رياضة المعاقين، لافتا كذلك إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة كبيرة من رماة النادي والحرس الوطني والاتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي.

وأضاف انه سيفتح المجال لمشاركة رماة من الدول الخليجية الشقيقة مرحبا بجميع رماة الخليج في بلدهم وفي ناديهم مبينا أن النادي أرجأ افتتاحية الموسم هذا العام لنوفمبر لإعطاء المجال للرماة للتدريب والاستعداد الجيد بعد فترة انقطاع كبير عن التدريبات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وذكر أن البطولة تعد فرصة لاكتشاف المواهب لاسيما في الفئات السنية الصغرى، مثمنا في الوقت ذاته الرعاية الكريمة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للبطولة.

وأفاد بأن رعاية سموه للبطولة تجسد اهتمام سموه ودعمه الرماية الكويتية التي تعودت على تحقيق الانجازات الكبرى وكان آخرها فوز منتخب الكويت للرماية بالميدالية الفضية في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للعبة لرماية الاطباق الطائرة المتواصلة في مدينة لارنكا القبرصية وذلك من خلال الرامي الاولمبي عبدالله الطرقي الذي حصل على المركز الثاني في مسابقة رماية (السكيت).

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أمين سر النادي عبيد العصيمي في المؤتمر إن البطولة ستقام في المقر الرئيس للنادي الذي يستضيف منافسات الرجال والسيدات وذوي الاعاقة فيما يستضيف فرع النادي بالجهراء منافسات فئة الناشئين.

وأشار العصيمي الى أن البطولة ستبدأ للمرة الاولى بإقامة منافسات الناشئين بالجهراء قبل أن تتوالى بقية المسابقات تباعا، متوقعا أن تتسم البطولة بالقوة والندية بسبب مشاركة أميز رماة الكويت والخليج إذ ستعد أفضل افتتاحية للموسم الرياضي المحلي. وذكر أن النادي رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل مسابقات البطولة نظرا لأهميتها، مشيداً في الوقت ذاته بدعم الهيئة العامة للرياضة لكل أنشطة النادي.

