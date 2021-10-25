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حقق الرامي عبدالله الطرقي فضية مسابقة (السكيت) في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للعبة لرماية الاطباق الطائرة المتواصلة في مدينة لارنكا القبرصية. وقال الطرقي في اتصال هاتفي مع «كونا» إن المسابقة أقيمت بنظام جديد من دور تمهيدي يشمل 50 طبقا وآخر نهائي بـ 24 طبقا.

وأوضح أنه أصاب 50 طبقا في الدور الأول قبل أن يصيب 22 طبقا في النهائي ليحل ثانيا خلف الايطالي جبريل روسيتي فيما جاء مواطنه تومورو كاسندرو ثالثا. وأضاف أن البطولة شهدت مشاركة أفضل 12 رام في العالم في كل من مسابقتي رماية (سكيت) و(تراب) وقد اتسمت بالقوة والندية نظرا لمشاركة أميز رماة العالم في هذا الاختصاص من أبطال العالم.

واعتبر أن اختيار الاتحاد لثلاثة رماة من الكويت لخوض غمار هذه البطولة باعتبارهم ضمن أفضل 10 رماة على مستوى العالم يأتي تأكيدا على تميز رياضة الرماية الكويتية.

وأهدى الطرقي هذا الفوز إلى القيادة السياسية في البلاد التي دائما ما تحرص على دعم الرياضيين الكويتيين في بمختلف الالعاب وإلى رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية ورئيس شرف الاتحاد الكويتي للعبة الشيخ سلمان الصباح الذي كان لحضوره البطولة ودعمه لرماة الكويت أثر بالغ بهذا الفوز كما أهدى الفوز إلى كل منتسبي الرماية الكويتية.

وثمن دعم الاتحاد الكويتي للرماية برئاسة دعيج العتيبي وكل الاعضاء للرماة الكويتيين والحرص على مشاركتهم بأهم البطولات العالمية التي من شأنها تطوير مستوياتهم الفنية، متمنيا تحقيق رماة الكويت المزيد من الإنجازات في البطولات الخارجية المقبلة.

