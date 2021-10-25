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تأهل لاعبا منتخب الكويت للاسكواش تحت 19 عاماً حسين الزعتري وسعد سويد الى دور الثمانية في البطولة الخليجية التي تستضيفها البلاد على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي، جنوب السرة. وفاز الزعتري على زميله عبدالرحمن المغربي 3-0، في حين تغلب سويد على السعودي عبدالله ابراهيم بالنتيجة ذاتها، ليتأهلا الى جانب زميليهما عبدالرحمن الهاشم وخالد الفارسي.

وفي بقية مباريات الدور ثمن النهائي، تغلب القطري سالم المالكي على البحريني عبدالرزاق الكوهجي 3-1، والقطري محمد العماري على السعودي منصور المولد بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة. واستطاع القطري خليفة الجناحي الفوز على البحريني محمد جمال 3-0.

وفي بطولة تحت 15 عاماً، تمكن لاعبا الازرق عبدالرحمن الصانع وعبدالله الصراف من التأهل الى دور الثمانية، بعد فوز الاول على القطري علي الدرويش 3-0، والثاني على زميله مهدي اسامة بالنتيجة ذاتها. وفي بقية المباريات، تغلب السعوديان ياسر العباس وسالم المولد علي الكويتيين عبدالرحمن الكندري وعبدالمحسن العتيبي (3-0) في المباراتين. كما فاز القطري خالد الحمادي على العماني عبدالله الباروني (3-0)، والسعودي محمد النصفان على القطري ناصر الشرشري 3-1.

