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تنطلق اليوم بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة باقامة 5 مباريات تجمع العربي مع اليرموك في الـ 07:00 على صالة الأخير، والقادسية مع التضامن في الـ 05:00، والجهراء مع الشباب في الـ 07:30، على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، وتقام المباريات الثلاث ضمن المجموعة الأولى، فيما يلعب في المجموعة الثانية الكويت مع برقان في الـ 06:00 على صالة الكويت، والساحل مع الصليبخات في 06:00 على صالة الأول.

وتضم المجموعة الثانية أيضا كاظمة الذي يغيب عن الجولة الأولى. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتاهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وكان الكويت افتتح الموسم الجمعة بتحقيق لقب كأس السوبر على حساب القادسية بثلاثة أشواط من دون مقابل.

وفي المباراتين الأوليين تبدو حظوظ القادسية والعربي أوفر لتحقيق الانتصار على حساب اليرموك والتضامن نظراً لفارق الخبرة والمهارات، إلا أن الأخيرين سيسعيان إلى تقديم أفضل عروضهما لتحقيق نتيجة ايجابية.

وتتساوى الفرص في لقاء الجهراء مع الشباب مع افضلية نسبية للأول. فيما يبدو لقاء الكويت مع برقان محسوما للأبيض، وفي المباراة الأخيرة ستكون المنافسة محتدمة بين الساحل والصليبخات.

