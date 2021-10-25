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حقق الفحيحيل انتصاره الأول على حساب القرين 31-21، فيما تمكن القادسية من تحقق انتصار مهم على كاظمة 28-27 أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد.

وارتفع رصيد القادسية إلى 4 نقاط من انتصارين و3 هزائم، فيما بقي كاظمة على رصيده السابق 5 نقاط من انتصارين وهزيمة وتعادل، في حين رفع الفحيحيل رصيده إلى 3 نقاط من انتصار وتعادل وهزيمتين، في الوقت الذي بقي القرين من دون رصيد.

ولم يجد الفحيحيل الذي يقدم مستويات جيدة، أي صعوبة في فرض أفضليته على القرين وتحقيق انتصار مستحق. وشهدت المباراة الثانية ندية واثارة كبيرتين بعد أن ظلت النتيجة متأرجحة بينهما لغاية الثواني الأخيرة التي حسمها الأصفر لمصلحته، محققا انتصارا غاليا وضعه في منتصف الترتيب.

