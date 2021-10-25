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يلتقي اليوم اليرموك مع الساحل في الـ 05:30، والنصر مع التضامن في الـ 07:30 ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وتقام منافسات دوري الدرجة الاولى من قسمين بين الاندية السبعة اليرموك والساحل والتضامن والنصر والعربي والشباب والصليبخات بالاضافة الى منتخب الشباب تحت 19 سنة (لا تدخل مواجهاته ضمن نقاط جدول المسابقة).

ويتأهل الأول في دوري الدرجة الاولى الى الدوري الممتاز مباشرةً بدلاً من الاخير في «الممتاز» الذي سيهبط مباشرةً فيما سينتظر صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الاولى خامس الدوري الممتاز ليلعب معه ثلاث مباريات بنظام «بلاي اوف» والفائز باثنين يتأهل للدوري الممتاز في الموسم المقبل. وكانت المنافسات انطلقت الخميس الماضي اذ تغلب العربي على نظيره الصليبخات 102-78 فيما فاز الشباب على منتخب الشباب 80-78.

