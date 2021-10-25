دوليه

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قبلت محكمة مصرية الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك (المقال من منصبه) المستشار مرتضى منصور، وألغت قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، وقررت عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية. وعلق أحمد مرتضى منصور، على قبول طعن والده مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك ورجوعه للنادي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتب قائلا: «مبروك نادي الزمالك، مبروك مرتضى منصور، شكراً لقضاء مصر العادل». وكانت الدعوى المقامة من مرتضى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية أثناء نظر الجلسة من قبل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

إلى ذلك، قال مصدر قضائي: إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائياً وباتًا، موضحاً أن «الإدارية العليا» هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.

