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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي أن النادي سينظم الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل على شاطئ «المارينا مول» في الكويت للمرة الثانية تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة. وقال الزنكي في تصريح لـ «كونا» إن مسابقة العالم للدراجات المائية ستقام بمشاركة متسابقين محليين وخليجيين وعالميين يمثلون 27 دولة من مختلف قارات العالم. وأضاف أن هذا الحدث سيعزز عودة الكويت لاستعادة مكانتها المعهودة والمتميزة في المجال الرياضي كما يعد حافزا للرياضيين لتحقيق المزيد من البطولات الرياضية واكتساب الخبرة. وأشار إلى أن هناك الكثير من المفاجآت التي أعدها النادي خلال السباق والتي ستزيد من حدة المنافسة بين المتسابقين، معربا عن شكره لجميع الفرق واللجان القائمة على تنظيم هذا الحدث الرياضي المهم لما يقومون به من جهد مضاعف لإظهار الوجه الحقيقي للكويت في المحافل الرياضية.

