محلية

ليس هناك أشد الما على النفس من أن تتلقى نبأ وفاة عزيز عليك خاصة إذا كنت قد عاشرت هذا الصديق خلال مشوارك الرياضي كلاعب أو إداري، وبقي وفياً صادقا لهذه الصداقة الحميمة إلى آخر لحظة من حياته.

وداعا «بوطارق».. وداعا الصديق العزيز عباس دشتي.. ليس هناك أشد قسوة وألماً علينا أكثر من أن اسمع نبأ وفاة صديقٍ كان قريباً منا.

«بوطارق» كان وفيا صادق الوعد لهذه الصداقة لآخرِ لحظة قبل أن يأخذه الموت منا، على الرغم من أن الموت حق على كل إنسان، فإنه الأقسى والأصعب والأفجع على النفس، ولا يبقى لنا سوى تذكر الذكريات التي كانت تجمعنا معه والدعاء له في قبره.

دموع صامتة خرجت بحرقة تحمل مشاعر الحزن والأسى من أصدقائك ومحبيك عند تداول خبر وفاتك.. رحلت عن دنيانا وتركت لنا طيب عملك وحسن سيرتك، ونقاء سيرتك، وأجمل ذكريات الصداقة والاخوة التي ربطتنا بك وبأسرتك الكريمة.

برحيل «بوطارق» رحل رمز من رموز الاخلاص والوفاء والتفاني في العمل وعزاؤنا أنه ترك إرثا ضخما من السيرة العطرة داخل جدران الاتحاد الكويتي لكرة القدم من خلال اللجان المختلفة التي عمل بها وفي ملاعبنا الرياضية.

خالص العزاء للأسرة الرياضية بصفة عامة وآل دشتي الكرام خاصة برحيل أحد «قامات» الرياضة الكويتية الرياضي القدير عباس دشتي للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

حمود فليطح

مدير عام الهيئة العامة للرياضة

