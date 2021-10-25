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بيعت 11 لوحة وأعمال أخرى للفنان الإسباني، بابلو بيكاسو، في مزاد علني بأكثر من 100 مليون دولار، وفقا لصحيفة الغارديان، ولم يُكشف عن أسماء المشترين.

ونظمت دار سوذبيز السبت الماضي، المزاد في فندق بيلاجيو بلاس فيغاس، حيث كانت الأعمال معروضة منذ سنوات، قبل يومين من الذكرى الـ140 لميلاده في 25 أكتوبر.

وكانت اللوحات التسع، والقطعتان النحتيتان من السيراميك معروضة داخل مطعم بيكاسو في بيلاجيو بمدينة لاس فيغاس، حتى قرر مالك شركة إم جي إم ريزورتس بيعها.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد بيعت لوحته المرأة ذات القبعة الحمراء والبرتقالية، والتي تصور محبوبته وملهمته ماري تيريز والتر، بـ 40.5 مليون دولار.

كما بيعت اللوحتان الكبيرتان الرجل والطفل، وجذع رجل بـ24.4 مليون دولار و9.5 ملايين دولار على التوالي، في حين إن الأعمال الصغيرة على السيراميك، مثل غداء على عشب بيعت بـ 2.1 مليون دولار.

يذكر أن بيكاسو رسم أكثر من 13 ألف لوحة على مدار أكثر من 70 عاما.

